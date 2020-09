Craiova risca sa-l piarda pe Pigliacelli! 3 cluburi din Italia sunt interesate de portarul titular din Banie! 

Portarul Universitatii Craiova a atras atentia mai multor cluburi din Italia.

Mirko Pigliacelli, care a declarat de mai multe ori ca isi doreste sa revina acasa, este in vizorul celor de la Genoa, Vicenza si Pordenone.

Potrivit site-ului TuttoMercatoWeb, favorita pentru a obtine transferul este Vicenza, clubul din Serie B fiind cel mai implicat in negocieri.

Si cei de la Pordenone, tot din Serie B, au sanse sa-l readuca in Italia pe Pigliacelli. Genoa, singura echipa din Serie A interesata de goalkeeper-ul Craiovei, este cea mai putin probabila avand in vedere ca aceasta il are pe Mattia Perin, iar portarul oltenilor ar urma sa fie doar rezerva.

Mirko Pigliacelli este jucatorul Craiovei din 2018, de-a lungul carierei el evoluand si pentru Parma, Sassuolo, Pescara, Reggina, Frosinone, Pro Vercelli si Trapani.

In acest moment, potrivit site-ului transfermarkt.com, goalkeeper-ul in varsta de 27 de ani este cotat la 1,2 milioane de euro.