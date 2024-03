Valeriu Iftime, iureș după meciul cu Farul: "Nesimțit, rușinos, ne ia ca pe proști! Te lași dracului de tot"

FC Botoșani a încheiat sezonul regulat cu doar 21 de puncte în 30 de etape. Moldovenii par să aibă cele mai mici șanse pentru evitarea retrogradării, iar patronul Valeriu Iftime consideră că pentru situația echipei sunt responsabili într-o oarecare măsură și arbitrii.

Valeriu Iftime critică arbitrajul după FC Botoșani - Farul 0-0: "Nici nu vreau să mai uit la fotbal!"

După meciul cu Farul, Iftime a criticat în termeni duri brigada condusă de Horia Mladinovici. Principala nemulțumire a omului de afaceri a fost reprezentată de puținele minute suplimentare acordate pentru repriza secundă.

Mai mult, Iftime l-a criticat și pe antrenorul Bogdan Andone, pe care l-a acuzat că este fricos, tehnicianul preferând să îl introducă în finalul meciului pe stoperul Alin Șeroni.

"E rușinos. E dezarmant arbitrajul. Nu poți să fii tușier și să nu vezi două faulturi la 10 metri. Îl calcă pe Florescu, nu dă fault. Îl calcă pe Benzar, nu dă fault. Iese mingea afară zece centimetri și el nu vede. Stăm la VAR patru minute și el dă trei minute de prelungiri. Trebuie să fii pur și simplu nesimțit. Rușinos.

Noi nu am avut ocazii extraordinare, dar am jucat bine. Farul a jucat la 0-0. Și Andone foarte fricos. Schimbi în minutul 90. Îl bagi pe Șeroni… Nu înțeleg, ăstia sunt în zece oameni și nu faci schimbări, un atacant în plus.

Îmi pare rău, sunt pur și simplu dezarmat de arbitraj. La Cluj ne-au făcut zob, la Steaua ne-au făcut zob, acasă cu Sepsi ne-au făcut zob. Nu poți să dai doar trei minute de prelungiri. Te lași dracului de tot, te duci în lumea ta. Îți mănânci banii, nervii, să ce?

Dacă arbitrajul se schimbă și nu mai sunt ăștia cu play-off-ul lor, poate va fi mai cinstit. Acum e jenant, pur și simplu. Ne ia ca pe proști. Nici nu vreau să mă mai uit la fotbal. Nu suntem într-o chestie corectă. E mai tare ca la cooperativă", a spus Valeriu Iftime, potrivit BT Online.

Bogdan Andone a criticat și el arbitrajul

După meciul cu Farul, antrenorul echipei gazdă, Bogdan Andone, s-a arătat și el extrem de nemulțumit de arbitraj, în special de numărul mic de minute de prelungire acordate.

"La modul în care s-a desfășurat jocul, am dominat echipa campioană, cu siguranță meritam victoria. Băieții merită felicitați, un joc extraordinar din punct de vedere tactic. Am dominat și am pus o presiune extraordinară asupra celor de la Farul. Meciul din seara aceasta îmi dă convingerea că suntem pe drumul cel bun și ne vom bate să rămânem în Liga 1.

Din păcate ne-a lipsit golul, ne-am creat câteva ocazii foarte bune. Totuși, sunt mândru de băieții mei. Dacă vom continua la fel, cu siguranță o să vină și victoriile.

Singurul lucru legat de arbitraj... mă leg de minutele de prelungire. Fac din nou un apel. Pauze de schimbări, cartonaș roșu, intervenția VAR, nu poți să dai doar 3 minute de prelungire, iar în minutul 92:40 să fluieri finalul meciului. Totul a fost cronometrat. Vizavi de minutele de prelungire, este a doua oară, după etapa cu Sepsi... Atunci meciul întrerupt 20 de minute și s-au dat doar 8 minute de prelungire.

În rest, nu am ce să comentez. A fost un meci bun, consistent. Îmi pare rău că nu au câștigat, dar meritau în această seară să se impună în fața echipei campioană", a spus Bogdan Andone după meciul cu Farul Constanța.