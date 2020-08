S-a decis viitorul lui Mirko Pigliacelli! Unde va juca portarul italian!

Mirko Pigliacelli va fi in continuare jucatorul Craiovei.

Desi s-a discutat de o eventuala mutare a lui Mirko Pigliacelli (27 de ani) la nou-promovata Reggiana, in Serie B, portarul italian va ramane, cel putin pentru moment, in Banie. Formatia italiana s-a aratat interesata de serviciile lui Pigliacelli, insa nu a fost de acord cu suma ceruta de olteni in schimbul transferului, conform GSP.

Pentru a fi siguri ca nu vor ramane descoperiti pe acest post, craiovenii l-au adus pe Razvan Plesca de la Gaz Metan Medias.

Reggiana s-ar fi inteles deja intre timp cu un alt portar. Italienii au rezolvat imprumutul lui Michele Cerofolini de la Fiorentina.

Din cauza problemelor financiare cauzate de pandemia de Covid-19, aproape toate cluburile din Serie B se orienteaza mai mult spre fotbalisti liberi de contract sau sa ii aduca sub forma de imprumut.

1,2 milioane de euro este cota de piata a lui Pigliacelli conform Transfermarkt.