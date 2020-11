Sefii Craiovei, decizie de ultima ora in cazul lui Ivan! Atacantul a fost trimis in Germania la psiholog

Andrei Ivan a lipsit de la meciul Craiovei din Cupa Romaniei, contra Progresului Spartac, scor 5-0.

Absenta atacantului roman a fost o supriza, deoarece el nu este accidentat, iar Corneliu Papura a folosit echipa obisnuita. Craiova are probleme in a atac dupa ce Elvir Koljic s-a accidentat. Bosniacul va reveni abia in primavara anului viitor. Mihai Rotaru l-a repatriat pe Ivan de la FK Krasnodar contra sumei de 1,5 milioane de euro.

Ivan nu s-a ridicat asteptarilor, iar conducerea incearca sa gaseasca o modalitate prin care sa il readuca la forma buna care l-a consacrat in Banie. Astfel, Corneliu Papura nu l-a avut la dispozitie pe Andrei Ivan vineri seara, deoarece a fost trimis la psiholog in Germania, potrivit Fanatik. Oficialii din Banie considera ca are o problema mentala si vor sa il ajute sa treaca de acest impas.

De cand s-a intors la Craiova, Ivan a jucat 33 de partide, dar a inscris doar 3 goluri. In acest sezon el a reusit sa puncteze o singura data, in partida cu Viitorul din urma cu aproape 2 luni. In acel meci, oltenii s-au impus cu 4-1, iar Andrei Ivan a inscris cand scorul era 3-1, iar soarta meciului era deja decisa.