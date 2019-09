CRAIOVA - FCSB: DERBY ca pe vremuri! Partida este sold out la debutul lui Victor Piturca

Oltenii iau cu asalt noul Oblemenco pentru derby-ul cu FCSB.

Venirea lui Victor Piturca a resuscitat deja Universitatea Craiova. Arena este sold out pentru marele derby cu FCSB din weekend, anunta Sorin Cartu. Stadionul are capacitate de 30.000 de locuri, insa 5% este rezervat oaspetilor plus cateva sectoare tampon. Chiar si asa, biletele alocate gazdelor din zonele importante s-au dat anunta presedintele oltenilor.

"Stadionul va fi plin. Absolut! Nu e nicio indoiala in directia asta. Azi dimineata mai erau vreo 3.000 de bilete disponibile, si acelea in colturile terenului si in inaltul peluzei, la cucurigu. Cred ca s-au dat toate pana la ora asta”, a declarat Cartu pentru ProSport.

Craiova e pe locul 3 in clasament, cu 15 puncte, in timp ce FCSB ocupa locul 11, cu 7 puncte si are mare nevoie de o victorie in Banie. La gazde va debuta Victor Piturca, numit pe banca in locul lui Corneliu Papura inaintea pauzei internationale.