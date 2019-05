Marea LOVITURA pe care o primeste FCSB! Craiova, pregatita de o mutare importanta pentru titlu: e jucatorul la care Becali viseaza de doi ani

Craiova se pregateste de o vara agitata.

Oltenii isi vor aduce un nou antrenor, dar si doi jucatori importanti: unul care a trecut pe la FCSB si unul la care Gigi Becali viseaza de doi ani.

Craiova vrea sa-i transfere pe Larie si Olaru de la Gaz Metan, potrivit Fanatik. Larie a jucat la FCSB in sezonul 2017-2018, iar Olaru este un fotbalist de care FCSB s-a aratat interesata in ultimele doua perioade de transferuri. Tanarul mijlocas nu a mai ajuns insa la echipa lui Becali din pricina faptului ca cele doua cluburi nu au ajuns la un acord in privinta sumei de transfer.

Olaru devine o tinta principala pentru Craiova mai ales dupa noua regula care prevede ca din sezonul urmator echipele sa aiba doi jucatori sub 21 de ani in "unsprezecele" de start. FCSB, pe de alta parte, este acoperita din acest punct de vedere.