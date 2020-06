Declaratie FABULOASA de la meciul Craiova - Astra: "Mi-am luxat degetul, dar l-am pus la loc si am mers mai departe!" 

Craiova este in delir dupa ultima victorie impotriva Astrei Giurgiu.

Oltenii au reusit sa invinga formatia patronata de Ioan Niculae cu 2-1 si viseaza la titlu. Dupa aceasta victorie, elevii lui Bergodi s-au apropiat la 4 puncte de liderul CFR Cluj.

Capitanul, Nicusor Bancu, a explicat ca s-a accidentat in timpul meciului, dar asta nu a mai contat, deoarece jucatorii si-au dorit sa castige meciul cu orice scrificiu.

"Am vrut sa-l agat pe Stahl si am cazut! Mi-am luxat degetul, dar l-am pus la loc si am mers mai departe", a declarat jucatorul Craiovei.

De asemenea, fundasul oltenilor a vorbit si despre golul incasat de echipa sa. Baicu a reusit sa il dribleze si a inscris cu un sut puternic sub bara. Craiova a primit gol, chiar daca Bergodi a incercat sa imbunatateasca in ultimele zile jocul defensiv al echipei.

"Stam mai bine in teren. Am luat un gol… este adevarat. Am gresit si eu, si portarul. Si eu puteam sa fac mai mult, si portarul putea sa faca mai mult. Domnul Bergodi a lucrat mai mult cu fundasii. Este spre binele nostru. A fost primul meci oficial dupa 3 luni. Am avut multe ocazii si imi pare rau ca nu am dat gol si nu am inchis meciul. Este bine ca s-a terminat cu bine si am castigat 3 puncte", declarat Nicusor Bancu.