VOLUNTARI - CRAIOVA 1-4 | "Mi-a stricat bucuria!" Piturca, noi detalii despre starea lui Koljic! "Chiar daca am marcat 4 goluri, nu sunt multumit!"

Craiova a obtinut calificarea in sferturile Cupei Romaniei dupa 4-1 cu Voluntari. Au marcat Mihaila ('12, '20), Cicaldau ('53) si Ionita ('75).

Victor Piturca a spus ca accidentarea lui Koljic i-a stricat bucuria. Totusi, antrenorul nu a fost multumit nici de jocul echipei sale in totalitate. Piturca e de parere ca in prima repriza elevii sai s-au relaxat prea repede si de aceea au luat gol.

"Nu am castigat usor. Chiar daca am marcat 4 goluri nu am fost multumit. Mai ales in prima parte, dupa ce am marcat doua goluri, gazdele au inscris. Baietii mei au posibilitatea sa creasca mai mult.

Koljic mi-a stricat bucuria. E destul de rau pentru ca il doare foarte tare. Vom vedea maine ce are. Iar revine dupa o perioada si se accidenteaza imediat. Era 100%, altfel nu il bagam. Nu a riscat nimic. El are ceva la spate, ceea ce nu a avut pana acum.

La Clinceni am avut meciul la discretie, dar nu am reusit sa inscriem.

Mi-as fi dorit sa jucam la Craiova pe gazon nou cu Dinamo. Din pacate, birocratia in Romania se stie... O chestie care se putea rezolva rapid, s-a prelungit exagerat. Probabil terenul va fi gata pana luni, dar vom juca la Severin.

Imi doresc ca toti jucatorii sa fie in forma buna, nu doar unul. Urmeaza doua jocuri importante pentru noi, pentru ca ne ajuta sa accedem in play-off.

Dinamo e unul dintre cele mai mari cluburi, pacat ca se intampla ce se intampla. Pe mine ma intereseaza sa ii batem luni. Eu imi doresc ca Dinamo sa fie un club puternic in continuare.

Ionita m-a convins la antrenament, altfel nu ar fi jucat. Ma bucur pentru el ca a reusit. La Craiova stiti ca oamenii sunt pretentiosi si isi doresc mult de la jucatorii la care tin. Sper ca de azi sa fie cu personalitatea mai ridicata si sa joace ce stie.

Nu pot sa va spun ce jucatori as titulariza la nationala. Selectionerul stie cel mai bine pe cine sa convoace", a spus Victor Piturca la finalul partidei la DigiSport.