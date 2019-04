"Este gata sa-ti ofere totul. Am fost foarte surprins!" Kehinde Fatai, povesti INCREDIBILE despre Ioan Niculae! Ce cadou a primit de la patronul Astrei!

Fatai si-a adus aminte de modul in care Ioan Niculae isi trata jucatorii.

Kehinde Fatai a evoluat pentru Astra Giurgiu intre 2010-2013 si 2014-2015. Mijlocasul nigerian a fost unul dintre jucatorii emblematici ai giurgiuvenilor si are cuvinte de lauda la adresa patronului, Ioan Niculae.

Fatai a dezvaluit cateva momente memorabile din perioada petrecuta la Astra: "Daca Nicuale te place, este gata sa-ti ofere totul. Cand jucam la Astra, acest om mi-a oferit un apartament, o masina si un ceas Rolex foarte scump. Imi aduc aminte cum, in 2014, inaintea meciului cu Lyon, Nicuale mi-a spus: <<Daca vei marca si vom ajunge in faza grupelor, vei zbura cu mine in avionul meu privat la urmatorul meci!>>. Am marcat si am castigat cu 2-1, iar la meciul urmator, cu Celtic, am mers in avionul privat cu patronul", a povestit Kehinde Fatai pentru ziare.com

Au fost si momente in care echipa lui Niculae se lupta pentru supravietuirea in Liga 1, iar Fatai a controbuit din plin la indeplinirea obiectivului: "Inainte de acest moment, insa, Astra se lupta pentru salvarea de la retrogradare. Imi aduc aminte ca, in 2010, inaintea unui meci cu Sportul, Niculae mi-a zis ca, daca dau gol si castigam, pot sa ii cer orice vreau. La final, am marcat si am castigat cu 1-0 si ne-am salvat de la retrogradare.

Dupa meci, Niculae a venit la mine si m-a intrebat: <<Ce-ti doresti?>>. I-am spus ca vreau sa-mi schimb masina. <<Ce masina vrei?>>, m-a intrebat din nou si i-am raspuns ca-mi plac BMW-urile. Au trecut cateva ore, am ajuns acasa la Ploiesti, mancam pizza cu prietenii si primesc un telefon de la cineva din conducere, care mi-a spus sa ies in strada. Am iesit si in fata mea era un BMW nou cu zero kilometri! Am fost foarte surprins. Apoi, Niculae mi-a spus ca l-am facut fericit", a spus mijlocasul nigerian pentru sursa citata.

Kehinde Fatai a plecat de la Astra in 2015 si a ajuns la Sparta Praga, insa nu a petrecut foarte mult timp in Cehia. Dupa o scurta perioada in Rusia, la Ufa, nigerianul a ajuns in Belarus, la Dinamo Minsk. Pentru Astra Giurgiu, Fatai a jucat in 137 de partide, a marcat 52 de goluri si a oferit 16 pase de gol.