U Craiova, mutare de senzatie pe piata transferurilor! Au adus un campion al Greciei! Cine vine sa ii ajute pe olteni sa ia titlul

Cu 30 de minute inainte de incheierea perioadei de transferuri, Universitatea Craiova si-a prezentat ultima achizitie prin fundasul Uros Cosic

Oltenii au surprins prin transferul de ultim-minut al fundasului central care vine de la echipa care a lasat-o pe Craiova afara din preliminariile Europa League, AEK Atena.

Sarbul in varsta de 26 de ani are un istoric la echipe importante precum TSKA Moscova, Steaua Rosie Belgrad, Frosinone, Pescara, Empoli si AEK Atena si are in palmares confruntari cu echipe de top precum Bayern Munchen, Ajax Amsterdam si Benfica Lisabona, din sezonul trecut UEFA Champions League.

"Cu 30 de minute inainte sa se inchida perioada de transferuri, Uros Cosic a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe 3 ani, cu optiune de prelungire pe inca un an si este noul nostru fundas central.





Campion al Greciei cu AEK Atena, a infruntat sezonul trecut in UEFA Champions League formatii precum Bayern Munchen, Ajax Amsterdam si Benfica Lisabona. Bine ai venit in familia Stiintei, Uros si mult succes in tricoul alb-albastru!", comunicat oficial pe pagina de Facebook a Universitatii Craiova.

Echipa lui Piturca s-a intarit in aceasta perioada, odata cu numirea acestuia si este o candidata serioasa in lupta pentru titlu. Cosic este cel de-al treilea transfer pe care Piturca il realizeaza, dupa aducerea lui Alexandru Matel si Andrei Ivan.