FCSB lovita de ghinion: mai are doar un portar in lot! Cine ar putea apara cu Craiova dupa ce al treilea portar a fost trimis la echipa lui Dica

Desi a obtinut a doua victorie din acest sezon, FCSB nu a scapat de ghinionul accidentarilor. In urma meciului cu Viitorul, Balgradean s-a accidentat si este suspect de ruptura musculara.

Vestea rupturii lui Balgradean vine ca o lovitura pentru vicecampioana Romaniei care are foarte multi jucatori indisponibili din cauza accidentarilor. Desi portarul a incheiat meciul pe teren, acesta ar putea prezenta o ruptura musculara serioasa.

FCSB ar ramane astfel cu un singur portar, Toma Niga, in varsta de 22 de ani, deoarece si Andrei Vlad este accidentat. Pauza competitionala ar putea sa o ajute pe FCSB sa isi recupereze unul din portari, mai ales ca dupa aceasta urmeaza doua meciuri importante, in deplasare cu Universitatea Craiova si cu Campioana Romaniei, CFR Cluj pe teren propriu.

"Aveam nevoie neaparat de aceasta victorie tinand cont de pozitia din clasament. Cred ca am meritat victoria in aceasta seara si suntem bucurosi pentru ea. Speram sa ne descatusam dupa aceasta victorie.

Cred ca am facut ruptura musculara. Vom vedea maine cu doctorul, probabil voi face maine un RMN si voi sti exact. Normal ca este rusinos, nu ne face cinste ultimul loc in clasament, Steaua Bucuresti. Speram usor, usor cu aceasta victorie sa prindem increderea si moralul de care aveam nevoie pentru ca nu a fost o perioada usoara pentru noi", a declarat Cristian Balgradean pentru Telekom Sport.

Cine ar putea apara

FCSB nu scapa de ghinionul accidentarilor. In acest sezon, FCSB a avut infirmeria plina, lista de noua jucatorii indisponibili ramand constanta indiferent de revenirile fotbalistilor cu accidentari mai vechi. Acum, ambii portarii au intrat pe lista.

In aceste conditii, daca nici Vlad si nici Balgradean nu vor fi recuperati pana la meciul cu Craiova, in poarta ar putea intra Toma Niga. FCSB tocmai si-a cedat in urma cu cateva saptamani al treilea portar din lot, Ducan fiind trimis la FC Arges, echipa pregatita de Nicolae Dica.