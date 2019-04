Cota lui Dennis Man a explodat "oficial". Perla FCSB-ului, cel mai bine cotat jucator din Liga I dupa actualizarea preturilor virtuale. TOPUL COMPLET

Dennis Man este "virtual" cel mai bine cotat fotbalist al Ligii I.

Dennis Man (20 de ani) a devenit cel mai bine cotat fotbalist al campionatului romanesc. "Perla" FCSB-ului, pentru care Becali sustine ca a refuzat o oferta de 13 milioane de euro, e peste Tucudean, Cicaldau si Ianis Hagi.

Dennis Man, cel mai bine cotat jucator din Liga I



Dennis Man a ajuns sa fie cotat la 4.5 milioane de euro dupa actualizarile de pe site-ul de specialitate Transfermarkt. Pana acum, el valora 3.5 milioane euro!

Cu 9 goluri si 5 assisturi in acest sezon in toate competitiile, Man si-a crescut pretul cu 1 milion de euro.

Prin comparatie, George Tucudean este evaluat la 3.5 milioane euro, la fel ca Alex Cicaldau si Ianis Hagi.

Tudor Baluta, jucator cumparat deja de Brighton, este evaluat la 3 milioane euro.

Urmarit de Pini Zahavi si Neymar Senior

La ultimul meci, castigat de FCSB cu 3-2 in fata Craiovei, in care Man a si marcat un gol, au asistat si celebrul, dar in acelasi timp controversatul impresar Pini Zahavi, precum si tatal lui Neymar.

Gigi Becali a declarat ca Pini Zahavi s-a aratat interesat de Man: "I-am spus ca pretul e 30 de milioane".