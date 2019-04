Manea, in Serie A?! Dupa Razvan Marin, inca un international roman poate prinde un transfer urias! De ce are CFR Cluj sanse minime sa-l mai tina

Razvan Marin a fost transferat de Ajax Amsterdam cu 12.5 milioane de euro. Dupa Marin, inca un international roman poate prinde un transfer tare! Este vorba despre fundasul dreapta Cristian Manea.

Cristian Manea, la AS Roma?! Dupa Razvan Marin, transferat de Ajax cu 12.5 milioane de euro, inca un international roman poate prinde un transfer tare. Fundasul dreapta Cristi Manea e pe lista lui AS Roma. Publicatia Fanatik anunta ca aparatorul ar avea chiar o intelegere cu italienii asupra unui salariu de 1.000.000 euro pe an!

Cristi Manea poate ajunge la Roma



Fanatik anunta ca fundasul Cristian Manea, tanar international roman lansat de Viitorul, ar avea un acord cu AS Roma, pentru un salariu anual de 1 milion de euro.

Manea este imprumutat de CFR Cluj de la Apollon Limassol, din Cipru, iar din vara va reveni la formatia din Insula Afroditei.

Sansele ca CFR sa aiba ceva de spus sunt foarte mici, avand in vedere clauza pentru un transfer definitiv: 3.000.000 euro!

Povestea transferului fantoma la Chelsea



Cristian Manea a debutat la 16 ani la Viitorul si la echipa nationala. La 17 ani, Gica Hagi l-a vandut. La acea vreme s-a spus ca Manea a fost vandut clubului englez Chelsea.

In realitate, Manea a ajuns la Apollon Limassol, formatie cipriota controlata de un impresar controversat, israelianul Pini Zahavi.

De la Apollon, unde nu a jucat nici pana in ziua de astazi vreun minut, Manea a fost imprumutat la Viitorul, Mouscron si CFR Cluj.

"Sincer sa va zic, prima oara am crezut ca merg la Chelsea. Cand am auzit ca ma duc in Belgia, la Mouscron, am inceput sa plang. Am zis ca nu se poate asa ceva. Eram mic, nu aveam experienta, m-a furat peisajul putin, am debutat la nationala. Prima oara, cand am semnat, a venit cineva de la ei din club si mi-a zis ca planul era ca dupa doi-trei ani sa ajung la Chelsea", a povestit Manea ulterior, citat de Fanatik.