Cristi Chivu continuă seria excelentă la cârma lui Inter Milano, care a surclasat-o pe Cremonese cu 4-1 în etapa a 6-a din Serie A.



Partida a început cu un ritm intens, iar „nerazzurrii” au deschis scorul rapid. În minutul 6, Lautaro Martinez a finalizat impecabil pasa primită de la Bonny. Inter a mai înscris o dată prin Dimarco, dar reușita a fost anulată pentru offside la Akanji.



Inter și-a spulberat adversara, scor 4-1, pe „Meazza”



Superioritatea echipei lui Chivu s-a văzut și mai clar după jumătate de oră. În minutul 38, Bonny a făcut 2-0 cu o lovitură de cap perfectă, după centrarea aceluiași Dimarco.



După pauză, gazdele au continuat recitalul ofensiv. Federico Dimarco a dus scorul la 3-0 în minutul 55, iar doar două minute mai târziu Nicolo Barella a punctat pentru 4-0, tot din pasa lui Bonny. Francezul a contribuit la toate cele patru goluri ale Interului!



Tabela a fost închisă în finele partidei de către Federico Bonazzoli, care a marcat golul de omoare pentru oaspeți în minutul 87.



Inter, revenire spectaculoasă sub comanda lui Chivu



După un start ezitant de sezon, Inter pare că și-a regăsit forța ofensivă. Victoria cu Cremonese este a cincea consecutivă în toate competițiile, iar formația milaneză a urcat pe locul 4 în Serie A, la egalitate de puncte cu liderului AC Milan, dar cu un meci în plus jucat.



În Liga Campionilor, echipa lui Chivu are un parcurs perfect, cu două victorii clare (2-0 cu Ajax și 3-0 cu Slavia Praga).



Cremonese, prima înfrângere din sezon



De cealaltă parte, Cremonese era una dintre surprizele debutului de campionat, fără eșec în primele cinci etape. Trupa lui Davide Nicola plecase cu încredere la Milano, mai ales după victoria istorică de pe „San Siro” cu AC Milan (2-1), însă de această dată n-a avut nicio șansă în fața unui Inter aflat în formă maximă.

