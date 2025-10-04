Echipa antrenorului român a deschis scorul după doar șase minute prin Lautaro Martinez, iar Manuel Akanji a avut un gol anulat în minutul 12.

Italienii, cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu după Inter - Cremonese 4-1

Ange Yoan Bonny a marcat pentru 2-0 în minutul 38, iar, după pauză, nerazzurrii au mai marcat de două ori prin Federico Dimarco (min. 55) și prin Nicolo Barella (min. 57). Bonny a contribuit cu assist-uri la toate cele trei goluri.

Astfel, Inter a ajuns la 12 puncte și ocupă locul patru în ierarhie, la egalitate cu echipele de pe podium, AC Milan, Napoli și AS Roma.

Cristi Chivu a fost notat cu 7 de către cei de la TuttoMercatoWeb: ”A nimerit notele potrivite: de data aceasta, Inter nu a fost doar impresionantă, ci și precisă, dornică de victorie și chirurgicală în valorificarea numeroaselor ocazii create. Iar rotația a dat roade: Bonny a fost excelent astăzi, iar Frattesi a intrat foarte bine în joc”.

