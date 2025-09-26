Foarte nervos după primul eșec din acest sezon, 1-2 contra lui FC Hermannstadt, pe teren propriu, Costel Gâlcă și-a avertizat din nou jucătorii să nu mai repete greșelile din runda precedentă.

Costel Gâlcă, înainte de Petrolul - Rapid: "Petrolul a adus un antrenor care cunoaște foarte bine prima divizie și va fi mai complicat"



Gâlcă a vorbit despre schimbarea de antrenor de la Petrolul - instalarea lui Eugen Neagoe - dar și despre situația jucătorilor accidentați - Răzvan Onea, Denis Ciobotariu, Andrei Borza și Drilon Hazrollaj.



"Ne așteaptă un meci important, având în vedere că în ultimul meci acasă nu am avut o prestație prea bună și nu am câștigat. E un derby pentru noi contra unei echipe care a schimbat antrenorul, ceea ce face meciul mai complicat, mai dificil.



Așa cum am spus și la conferință de presă de după meciul cu Hermannstadt, am pierdut 45 de minute și n-am înțeles de ce. Poate că eu nu i-am simțit înainte de meci și eram prea sigur că vom face un meci bun. La analiza meciului, le-am spus și jucătorilor că am pierdut 45 de minute.



Eu îmi doresc să nu se mai întâmple asta niciodată. O echipă poate pierde, dar trebuie să joace ce a antrenat în timpul săptămânii, să aibă personalitate și curaj. Am spus tot timpul că depinde de noi, de prestația noastră din teren, de jocul nostru. Bineînțeles că trebuie să câștigăm.



Petrolul a adus un antrenor care cunoaște foarte bine prima divizie și va fi mai complicat, dar noi ne dorim să câștigăm. Au jucători destul de buni, au demonstrat și în campionatul trecut, dar sperăm să plecăm cu cele 3 puncte de la Ploiești. În ziua de azi, meciurile sunt foarte echilibrate, indiferent că unele echipe sunt în coada clasamentului. Important e să ne impunem jocul și să câștigăm pentru că numai așa putem crește.



Avem 4 accidentați. Onea revine săptămâna următoare. Despre Borza nu știu în momentul de față. Nici de Ciobotariu nu știu. Drilon, la fel. Depinde cum se refac - mai repede sau mai puțin repede. Nu vă pot da o dată exactă", a spus Costel Gâlcă, înainte de Petrolul - Rapid.

