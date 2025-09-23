Conducerea "lupilor galbeni" a bătut palma cu Eugen Neagoe, un antrenor experimentat, adus cu misiunea clară de a scoate echipa din criza profundă de rezultate.
Clubul prahovean a făcut anunțul marți dimineață, confirmând că tehnicianul în vârstă de 58 de ani va prelua frâiele echipei. Neagoe, care ultima oară a pregătit-o pe Gloria Buzău, revine astfel în Superliga într-un moment critic pentru ploieșteni. Echipa se află pe un modest loc 14, cu o singură victorie în acest sezon și vine după o serie neagră de patru înfrângeri consecutive.
"FC Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu Eugen Neagoe, cel care va prelua conducerea tehnică a echipei noastre", au transmis oficialii clubului printr-un comunicat postat pe Facebook.
Obiectivul: menținerea în Superliga
Eugen Neagoe a semnat un contract valabil până la finalul actualului sezon, însă înțelegerea este condiționată de performanță. Angajamentul său se va prelungi automat doar dacă Petrolul va reuși să evite retrogradarea. Cu o experiență de peste două decenii în antrenorat, care include mandate la echipe precum Universitatea Craiova, Sepsi OSK, Dinamo, dar și o perioadă în staff-ul echipei naționale, "Geană" este văzut ca soluția ideală pentru redresarea echipei.
Noul antrenor principal nu va veni singur la Ploiești. Staff-ul său va fi compus din Gheorghe Carmel Bărbulescu, Valentin Bădoi, Cătălin Grigore, Laurenţiu Marinescu şi George Manea.
Misiunea lui Neagoe începe cu un meci de foc. Debutul său pe banca tehnică va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, chiar pe stadionul "Ilie Oană", într-un derby de tradiție împotriva celor de la Rapid București.