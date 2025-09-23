OFICIAL "Lupii galbeni" au făcut anunțul! Cine este tehnicianul chemat să salveze Petrolul de la retrogradare

Lupii galbeni au făcut anunțul! Cine este tehnicianul chemat să salveze Petrolul de la retrogradare Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Petrolul Ploiești a oficializat mutarea așteptată pe banca tehnică, la scurt timp după despărțirea de Liviu Ciobotariu.

TAGS:
Eugen NeagoePetrolul Ploiesti
Din articol

Conducerea "lupilor galbeni" a bătut palma cu Eugen Neagoe, un antrenor experimentat, adus cu misiunea clară de a scoate echipa din criza profundă de rezultate.

Clubul prahovean a făcut anunțul marți dimineață, confirmând că tehnicianul în vârstă de 58 de ani va prelua frâiele echipei. Neagoe, care ultima oară a pregătit-o pe Gloria Buzău, revine astfel în Superliga într-un moment critic pentru ploieșteni. Echipa se află pe un modest loc 14, cu o singură victorie în acest sezon și vine după o serie neagră de patru înfrângeri consecutive.

"FC Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu Eugen Neagoe, cel care va prelua conducerea tehnică a echipei noastre", au transmis oficialii clubului printr-un comunicat postat pe Facebook.

Obiectivul: menținerea în Superliga

Eugen Neagoe a semnat un contract valabil până la finalul actualului sezon, însă înțelegerea este condiționată de performanță. Angajamentul său se va prelungi automat doar dacă Petrolul va reuși să evite retrogradarea. Cu o experiență de peste două decenii în antrenorat, care include mandate la echipe precum Universitatea Craiova, Sepsi OSK, Dinamo, dar și o perioadă în staff-ul echipei naționale, "Geană" este văzut ca soluția ideală pentru redresarea echipei.

Noul antrenor principal nu va veni singur la Ploiești. Staff-ul său va fi compus din Gheorghe Carmel Bărbulescu, Valentin Bădoi, Cătălin Grigore, Laurenţiu Marinescu şi George Manea.

Misiunea lui Neagoe începe cu un meci de foc. Debutul său pe banca tehnică va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, chiar pe stadionul "Ilie Oană", într-un derby de tradiție împotriva celor de la Rapid București.

ARTICOLE PE SUBIECT
&Icirc;ncă un refuz pentru Petrolul! Cine a rămas pe lista ploieștenilor pentru postul de antrenor
Încă un refuz pentru Petrolul! Cine a rămas pe lista ploieștenilor pentru postul de antrenor
Criza continuă la Petrolul: &rdquo;&Icirc;mi vine să pl&acirc;ng! Mi-e rușine să ies pe stradă&rdquo;
Criza continuă la Petrolul: ”Îmi vine să plâng! Mi-e rușine să ies pe stradă”
Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești 1-0| &Icirc;ncă un eșec pentru &rdquo;Lupii Galbeni&rdquo;. Ialomițenii, pe loc de play-off
Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești 1-0| Încă un eșec pentru ”Lupii Galbeni”. Ialomițenii, pe loc de play-off
ULTIMELE STIRI
Lotul Moldovei pentru meciul cu Rom&acirc;nia de pe Arena Națională! Noul selecționer a convocat &icirc;n premieră un fotbalist din Canada
Lotul Moldovei pentru meciul cu România de pe Arena Națională! Noul selecționer a convocat în premieră un fotbalist din Canada
Ce scriu israelienii după convocarea surpriză a lui Lisav Eissat la naționala Rom&acirc;niei: &rdquo;S-a &icirc;ntors&rdquo;
Ce scriu israelienii după convocarea surpriză a lui Lisav Eissat la naționala României: ”S-a întors”
Fostul dinamovist dorit de Gigi Becali a ajuns de nerecunoscut! Rezervă &icirc;n liga secundă din Turcia
Fostul dinamovist dorit de Gigi Becali a ajuns de nerecunoscut! Rezervă în liga secundă din Turcia
Ce a făcut fostul fotbalist de la FCSB la debutul ca antrenor al lui ȚSKA Sofia
Ce a făcut fostul fotbalist de la FCSB la debutul ca antrenor al lui ȚSKA Sofia
Imaginea serii la Paris! Dembele a luat Balonul de Aur și l-a dus direct &icirc;n mijlocul ultrașilor
Imaginea serii la Paris! Dembele a luat Balonul de Aur și l-a dus direct în mijlocul ultrașilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a anunțat decizia &icirc;n cazul lui Octavian Popescu, uitat pe bancă la FCSB

Gigi Becali a anunțat decizia în cazul lui Octavian Popescu, uitat pe bancă la FCSB

Cine este Lisav Naif Eissat, fundașul israelian convocat de Mircea Lucescu la naționala Rom&acirc;niei

Cine este Lisav Naif Eissat, fundașul israelian convocat de Mircea Lucescu la naționala României

Ousmane Dembele este marele c&acirc;știgător al Balonului de Aur 2025

Ousmane Dembele este marele câștigător al Balonului de Aur 2025

Clubul confirmă: FRF este interesată de antrenorul nostru! Nu e un secret

Clubul confirmă: "FRF este interesată de antrenorul nostru! Nu e un secret"

Peluza Nord și-a anunțat decizia &icirc;nainte de Go Ahead Eagles - FCSB: Mesajul nostru e valabil și pentru MM și patron

Peluza Nord și-a anunțat decizia înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: "Mesajul nostru e valabil și pentru MM și patron"

&Icirc;ncă un refuz pentru Petrolul! Cine a rămas pe lista ploieștenilor pentru postul de antrenor

Încă un refuz pentru Petrolul! Cine a rămas pe lista ploieștenilor pentru postul de antrenor

CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!