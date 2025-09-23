Conducerea "lupilor galbeni" a bătut palma cu Eugen Neagoe, un antrenor experimentat, adus cu misiunea clară de a scoate echipa din criza profundă de rezultate.



Clubul prahovean a făcut anunțul marți dimineață, confirmând că tehnicianul în vârstă de 58 de ani va prelua frâiele echipei. Neagoe, care ultima oară a pregătit-o pe Gloria Buzău, revine astfel în Superliga într-un moment critic pentru ploieșteni. Echipa se află pe un modest loc 14, cu o singură victorie în acest sezon și vine după o serie neagră de patru înfrângeri consecutive.



"FC Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu Eugen Neagoe, cel care va prelua conducerea tehnică a echipei noastre", au transmis oficialii clubului printr-un comunicat postat pe Facebook.

