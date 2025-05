Cosmin Matei, unul dintre liderii echipei Sepsi, abia și-a găsit cuvintele după eșecul cu Unirea Slobozia, scor 1-2. Fostul dinamovist a încercat să răspundă, cu ochii în lacrimi, la toate întrebările.

Cosmin Matei a mizat pe un discurs construit pe asumarea erorilor, scuze, regrete și a strecurat și termenul... umilință.

Cosmin Matei, dărâmat după ce Sepsi a retrogradat. A zis tot ce avea pe inimă

„Dezamăgire mare, umilinţă. Suntem…fără cuvinte. E o situaţie foarte, foarte grea. Golul doi al lor…atâta ghinion, cineva să greşească, şi altcineva să nu repare. Până la urmă, cu un egal mergeam la baraj, mai aveam o şansă. Nu mi-am închipuit că vom ajunge aici, când am început campionatul. E greu să spun…e greu de digerat. Mă gândesc doar la ce s-a întâmplat la meciul acesta. Ne cerem scuze tuturor suporterilor care au venit la meci. E dezamăgitor.

Scuzele nu ajută. N-am cuvinte, nu pot găsi o explicaţie sau motivul pentru care am ajuns în situaţia asta. Nu e niciodată uşor. Nu mi-am imaginat că voi trece din nou prin asta. Mai ales la un club care a oferit totul, nu au fost probleme. Sunt şocat, am crezut şi am sperat din suflet că vom face cel puţin un egal, cea mai rea variantă era să mergem la baraj. Am avut ocazii, oportunităţi. Într-un meci cu asemenea miză, dacă nu marchezi şi nu eşti atent, concentrat…

(Unde s-au rupt lucrurile în play-out) Nu are nicio legătură. Astăzi am jucat care pe care, azi a fost finala şi am pierdut-o, o greşeală incredibilă”, a declarat Cosmin Matei, conform digisport.ro.