Trupa din Sfântu Gheorghe a avut un play-out execrabil, iar la finalul stagiunii a căzut în eșalonul secund după ce a pierdut cu Unirea Slobozia la Clinceni, în etapa #9, duminică după-amiază.



Prima reacție a lui Laszlo Dioszegi după ce Sepsi OSK a retrogradat în Liga 2: ”Principalul vinovat!”



Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, a mărturisit că principalul vinovat pentru căderea clubului este el însuși. Pe deasupra, afaceristul a sugerat și că nu vrea să vorbească despre vreun jucător de la club.



”De mult a început decăderea. Din păcate, nu am oprit-o mai repede. Nu știu ce puteam să fac. Domnul Mititelu mi-a trimis un mesaj, în noiembrie-decembrie: `Aveți grijă să nu pățiți ca mine`. Să pic în Liga 2, adică. Nu a fost arbitrajul... Eu nu acuz arbitrajul, a fost corect, nu pot să spun un meci în care am fost dezavantajați.



Și eu am crezut că poate să dea 11 metri (n.r.- la ultima fază a meciului cu Slobozia), dar în afară de faza asta nu pot să reproșez nimic. Din 5 meciuri (n.r.- cu Dorinel Munteanu la cârmă) am luat un singur punct. În ultimele 3 meciuri, am făcut 4 puncte. Acum nu eram în Liga 2, dacă luam și din alea 5 meciuri 4 puncte. E matematică. Nu-l acuz pe Dorinel Munteanu.



Unii dintre jucători nu merită să joace la Sepsi. Voiam mai multă determinare, au venit 500 de suporteri, au susținut echipa frenetic, iar echipa, din minutul 80, era căzută. Nu vreau să acuz jucătorii, dar sunt unii care nu merită să îmbrace tricoul nostru.



E foarte clar. Nu învinovățesc pe nimeni, principalul vinovat sunt eu. Frâiele sunt în mâna mea, n-am tras frâna când trebuia. Lucrurile au început mai devreme, nu vorbim de Dorinel. Cantonamentul din vară nu a fost cum a trebuit să fie, nici cel din Antalya. Din punct de vedere fizic.



Jucătorii nu aveau condiție fizică, au fost mai pe vacanță. Nu abandonăm, asigur pe toată lumea, nu suntem un club care lasă lucrurile așa. Începem din Liga 2, să vedem ce putem face, ce jucători rămân, ce jucători aducem, dar un lucru e clar: cine nu-și dă sufletul nu are ce căuta la Sepsi. Au fost 8 ani frumoși, le mulțumesc tuturor colaboratorilor”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit digisport.

Ungurii au reacționat imediat după ce Sepsi OSK a retrogradat în Liga 2



Presa din Ungaria a scris după ce Sepsi OSK, club patronat de Laszlo Dioszegi, a părăsit prima scenă fotbalistică din România și a căzut în liga secundă.



”În ultima etapă, a 9-a, a grupei de calificare din campionatul României (Superliga), Sepsi a pierdut cu 2–1 pe terenul temporar al echipei Unirea Slobozia.



Slobozia a deschis scorul devreme, iar Sepsi nu a reușit să egaleze, părăsind astfel terenul fără niciun punct. Echipa din Sfântu Gheorghe își ia astfel rămas-bun de la prima ligă, în care promovase în anul 2017.



Anul viitor, va exista o singură echipă din Ținutul Secuiesc în prima ligă a României, întrucât Sepsi OSK, care s-a prăbușit complet în play-out, a retrogradat din Superligă chiar în același timp în care Csíkszereda a obținut promovarea.



Pentru echipa din Sfântu Gheorghe, chiar și un singur punct ar fi însemnat cel puțin un baraj, însă nu au reușit să obțină nimic în meciul disputat duminică după-amiază”, a scris Nemzetisport.