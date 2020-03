EXCLUSIV | S-a blindat in casa! Declaratii de ULTIMA ORA din infern! Ce spune Cosmin Contra despre isteria coronavirusului din Spania

Cosmin Contra a oferit declaratii despre isteria coronavirusului din Spania.

Fostul selectioner al nationalei, Cosmin Contra, s-a stabilit in Spania dupa ce si-a dat demisia de la carma echipei nationale si locuieste in Madrid. Isteria coronavirusului a lovit din plin si Madridul, iar fostul selectioner a vorbit despre situatia din capitala Spaniei.

"La noi e mai complicat, de azi s-a declarat situatie de urgenta in zona Madridului si se poate inchide in 2 zile totul. Pana trece putin zona asta rosie si revine zona galbena nu am cum sa vin in Romania. E o chestie normala ceea ce s-a intamplat in Liga 1. Deciziile care s-au luat sunt niste decizii normale. Probabil cei care decid in astfel de situatii, vor lua cele mai bune masuri. E o chestie pe care nu putem sa o controlam, asta e situatia si trebuie sa o acceptam. Eu vorbesc cu familia pe care o am acolo, dar ei sunt linistiti, stau acasa, ies foarte putin si chiar ajuta sa fim responsabili, asta e cel ami important. Noi suntem practic in zona in care suntem si nu prea iesim", a declarat Cosmin Contra pentru www.sport.ro.