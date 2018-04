VIDEO COSMAR pentru Alibec: S-a accidentat din nou si e incert pentru meciul cu Astra. Alti doi titulari au probleme

Dica are batai de cap inaintea partidei cu Astra.

FCSB poate intra pe teren cu Astra fara Teixeira, Gaman si Alibec, a anuntat Dica. Toti au probleme medicale de ultima ora.

"Teixeira are unele probleme la stomac, Gaman si Alibec au iesit din antrenamentul de azi. Alibec s-a lovit la antrenament, sper sa nu fie foarte grav. Gnohere s-a antrenat cu echipa in ultima saptamana, a facut toate antrenamentele", a spus Dica in conferinta.

Alibec s-a lovit intr-un duel cu Balasa la antrenament.

Dica nu ii garanteaza lui Becali ca va castiga toate partidele pana la final si spera la ajutor din partea lui Hagi.

"Astra e o echipa buna, acum si-au schimbat si antrenorul. Au avut alta atitudine cu CFR, sunt foarte bine organizati defensiv. Pe atac incearca mult sa joace in viteza si se bazeaza pe fazele fixe. Trebuie sa fim concentrati si sa le punem probleme, sa castigam jocul.

Cei de la Astra au avut alta atitudine cu CFR. Defensiv stateau bine si cu Edi, nu am reusit sa castigam in sezonul regulat cu ei. Atunci cand vine antrenor nou, jucatorii incearca sa demonstreze ca merita sa joace.

Nu mi-e teama de meciul asta, dar trebuie sa fim concentrati si sa ne pregatim bine. Jucatorii s-au antrenat foarte bine, ii vad concentrati pentru aceasta partida.

La Steaua, obiectivul e castigarea campionatului. Nu suntem pentru prima data pe primul loc, am mai fost si in acest sezon si in trecut, nu e o surpriza.

Cel mai important e sa castigam noi, apoi daca echipele din spate vor face pasi gresiti, asta e un lucru bun.

Vreau ca Viitorul sa obtina un rezultat bun, nu stiu daca putem sa castigam tot pana la final. Avem partide foarte grele, as dori sa castigam tot, dar nu stiu daca vom reusi. Aceste patru etape sunt foarte importante. Daca le castigam pe toate 4, ne asiguram campionatul.

Cu CFR putem lua o optiune importanta la titlu, dar nu putem spune ca suntem campioni", a mai spus Dica.