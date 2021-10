Cornel Dinu, val de ironii la adresa lui Ionuț Chirilă

Cornel Dinu a ascultat discursul antrenorului ilfovenilor, Ionuț Chirilă, și l-a ironizat pe tehnicianul Academicii Clinceni. Fostul fundaș al lui Dinamo și selecționer al primei reprezentative l-a comparat cu adversarul de ieri, Laurențiu Reghecampf.

Cornel Dinu: "A văzut alt meci!"

„A văzut alt meci. El. Nu e el de vină. De vină este… La Clinceni a fost o aşezare serioasă. Prin 1940-1941 era un aeroport al aviaţiei germane, iar acum e un curent de care se bucură Chirilă. Acum e o aşezare liberală. Liberalism e ce face, ce vorbeşte, nu ştiu cum puteţi să-l ascultaţi. E un delir ce vorbeşte, dar nu e el de vină…

Uitaţi-vă la diferenţa dintre Reghecampf… Câtă precizie, exactitate în ce spune şi turuiala asta a antrenorului Clinceniului. O mare greşeală e schimbarea lui Poenaru. Să te apuci să spui că ai jucat fantastic 15 minute, înseamnă că nu te-ai uitat la meci.

Nu poţi să te duci să joci la Craiova şi să joci, nu ştiu dacă poţi spune ostentativ, într-un 4-4-2 deschis, care duce la un raport al ocaziilor de 11-2 pentru Craiova. Cine-l ia în serios (n.r. – pe Ionuţ Chirilă)?”, a declarat Cornel Dinu, potrivit telekomsport.ro

Ionuț Chirilă: „Am controlat jocul în primele 15 minute”

Ionuț Chirilă nu își găsește o explicație logică pentru modul în care elevii săi au cedat după doar 15 minute. Antrenorul ilfovenilor este de părere că diferența de valoare între cele două echipe este uriașă. „Nu îmi explic cum am jucat excepțional 15 minute, în care am controlat jocul. În loc să murim ca un bolnav de cancer, ușor-ușor, am făcut infarct. Nu poți să joci 15 minute fantastic și celelalte 75 să nu exiști. E un rezulat normal.

E diferența de valoare clară. Craiova poate să alinieze trei echipe de playoff. Le-am spus că pentru a avea o șansă astăzi trebuie să avem o circulație mai bună decât cu Steaua (n.r. - FCSB). Am reușit asta 15 minute, după aceea, linia de mijloc a Craiovei ne-a pulverizat. Le-am zis că putem face joc de intercepție. Dacă Nistor se întoarce, avem probleme mari. Încă am semnul de întrebare. Cum am reușit să începem așa și cum am căzut definitiv.

Noi suntem o echipă în construcție. Echipa mea trebuie să facem fotbal. Nu venim la Craiova să ne punem pe două linii și să pierdem cu 1-2 sau 0-1. Pe noi nu ne mai ajută un punct, avem nevoie de victorii. Da, ne-am asumat un risc, însă după primele 15 minute nimeni nu prevedea acest dezastru.

Să nu uităm că această echipă de patru ani se luptă să ia titlul în România. Au schimbat un gazon în 24 de ore, au trei echipe de playoff. Noi ne-am prăbușit, iar din minutul 15 a fost o singură echipă pe teren. Nu era cu Craiova meciul în care ne puneam speranțe că vom câștiga, noi trebuie să batem alte echipe care sunt la nivelul nostru și să recuperăm punctele”, a declarat Ionuț Chirilă după meciul cu Universitatea Craiova.