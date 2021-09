Ionuț Chirilă, luat peste picior: ”Îi ia morți și îi face vii. Mare minune dacă nu-l pun și ăștia pe YouTube”

Robert Niță (44 de ani) a ascultat discursul lui Ionuț Chirilă după meciul cu FCSB, pierdut cu 2-3 și a adus aminte de episodul din 2017, când jucătorii de la ASA Târgu Mureș au râs de tacticile lui Chirilă, iar câteva imagini au ajuns și pe internet.

Chirilă a antrenat ultima oară la ASA Târgu Mureș, în ultimul sezon al echipei în Liga 1. Acesta le-a mai pregătit pe Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna și Poli Iași.

"Deja face treabă... fără vârf, fără un jucător, ce să mai? Și cinci antrenamente. Se vede mâna! Ce v-am zis? Fizic, tehnic, tactic, adică a luat o echipă praf, adică sunt trompete ăștia. Incredibil!

I-a anihilat după cinci antrenamente. Da, construiește frumos. Ca în China, repede și se prăbușește. Îi ia pe ăia morți și îi face vii. Îi îmbălsămează și îi vinde. Clinceniul a murit frumos, dar tot la groapă e.

Corect, Clinceniul n-a făcut puncte cu echipe slabe, iar acum la tine e greu. Și-a asumat, are dreptate. Trompeta aia de Poenaru, care nu i-a pregătit nici tehnic, nici tactic, nici fizic. Ce să facă săracul Ionuț acum când joacă cu FCSB, Rapid, Botoșani, Cluj? Așa, deci are scuze și cu Botoșani, că sunt cei mai buni.

Ionuț Chirilă, ironizat: ”Mare minune dacă nu-l pun și ăștia pe YouTube”

N-are tabla, a uitat tabla acasă, din păcate. Eu, dacă eram jucător acum, îi ziceam: 'Păi, filosofule, dacă suntem așa praf, de ce ai mai venit tu? Dacă fizic nu putem, tactic nu știm, tehnic ne mișcă mingea de apărători... cât ai fi tu de bun, ce să mai faci?

Mare minune dacă nu-l filmează și ăștia să-l pună pe YouTube. Cred că e singurul antrenor din istoria modernă a fotbalului internațional care este filmat la o ședință în batjocură și pus pe YouTube de către jucătorii lui", a spus Robert Niță, pe canalul său de YouTube.

Ce a declarat Ionuț Chirilă după meciul cu FCSB

”După cinci antrenamente împreună, am murit frumos azi. Cu puțină șansă și dacă nu începeam jocul timid, nu pierdeam azi. Important este că această echipă se construiește frumos.

Am creat superioritate numerică, am dominat un adversar care vrea titlul, cu niște jucători de o calitate incontestabilă.

Am avut un De Amorim într-un picior, am jucat cu un vârf improvizat, Omoh, practic n-am avut vârf, dar de multe ori am condus jocul. Fizic, tehnic, tactic, tot (n.r.- La ce are de lucrat cel mai mult la Clinceni). Uitați-vă la ultimele partide de campionat și modul în care am jucat azi.

Am fost inteligenți, nu am aruncat mingi în tribune, am făcut posesie, cu niște jucători cărora le-am spus că doar cu inteligență putem câștiga.

Nu am câștigat, dar pentru mine e important jocul. FCSB are jucători de clasă și a câștigat din momente de joc, nu că ne-au fost superiori ca joc colectiv. Astăzi Clinceniul a demonstrat că începe un nou drum”, a declarat antrenorul.