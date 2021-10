Moment savuros la conferința de presă! Croitoru a dat buzna peste Ionuț Chirilă! Mesajul antrenorului de la Botoșani

Ionuț Chirilă a fost alegerea Academicii Clinceni, după despărțirea de Ilie Poenaru. Noul antrenor a avut parte de un început de foc, cu FCSB, 2-3, ca etapa următoare să o întâlnească pe FC Botoșani, 1-1.

Efortul lui Ionuț Chirilă pe banca tehnică a ilfovenilor a fost apreciat și de Marius Criotoru. Antrenorul moldovenilor a dat buzna la conferința de presă și l-a felicitat pe fiul legendarului gazetar, Ioan Chirilă.

„Profesore, vreau să te felicit pentru ce ai făcut cu această echipă, jur! Te pup!”, a fost mesajul lui Croitoru.

În altă ordine de idei, antrenorul Academicii Clinceni s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi și a precizat că echipa sa a avut o evoluție de la meciul cu FCSB, din etapa trecută.

Chirilă: „Liga 1 mi se pare în continuare mediocră”

„În două săptămâni de pregătiri am reușit să dominăm și să construim atacuri poziționale în condiții de adversitate și spații mici împotriva celei mai bune echipe din campionat ca forță colectivă, dovadă că au învins CFR-ul, echipa cu cei mai puternici jucători din punct de vedere individual.

Se putea mai mult, dar sunt mulțumit de rezultat și de faptul că am crescut de la meciul cu Steaua. Azi am luat gol dintr-o bâlbâială, nu dintr-o construcție a lor. Am avut ghinion și cu ratarea lui Pârvulescu.

Într-un meci cu Botoșaniului trebuie să faci pressing agresiv. Dacă îi lași să paseze, ești curățat, dacă îl lași pe Ongenda să se întoarcă, ești curățat. I-am dat credit lui Cioiu, dar nu puteam să îl las, atunci am venit cu Vanzo, care e mai putin ofensiv, dar trebuia sa inchid benzile. Din pacate, Cioiu nici ofensiv nu și-a adus un aport pentru a-l lăsa mai departe.

De ce sa fie suparat? Cred ca nici nu se astepta sa joace astăzi. Dupa partida de la Buzau și cea cu FCSB. Așa cum la Chiajna, i-am dat credit lui Neluț Roșu, l-am forțat 5-6 meciuri.

Trebuie sa îți strici profesia pentru a le da credit jucătorilor tineri, pentru că altfel nu se va schimba. Acest lucru se va răsfrânge împotriva forței Ligii 1, care mi se pare în continuare mediocră”, a dezvăluit Ionuț Chirilă la conferința de presă.