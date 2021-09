Laurențiu Lică: "Dinamo ar umple stadionul oriunde ar juca!" Soluția, arenele fără fotbal din România și "Milanul" lui Ionuț Chirilă

Laurențiu Lică (46 de ani) a făcut parte dintr-o generație de top a echipei Dinamo, altături de Florentin Petre, Mihai Tararache, Cătălin Hîldan, Cezar Dinu sau Ionuț Voicu. Sub îndrumarea lui Ionuț Chirilă, generația 75-76 a obținut tot ce se putea obține la nivel de juniori. Unii au făcut pasul în fotbalul mare, alții nu.

Lică, fost stoper și atacant, mai evoluează și în prezent la partidele de old-boys ale celor de la Dinamo și urmărește fotbalul românesc, care a rămas cu o singură echipă în cupele europene.

Salut, Laurențiu! Ce mai faci?

Sunt bine, ne confruntăm cu restricțiile. Legea pe care a dat-o Guvernul, legat de restricții, este o lege-barieră. Peste ea sare calul, pe sub ea trece câinele, iar prostul se împiedică de ea.

Te-ai vaccinat?

Eu am foarte mulți apropiați sau persoane din familie care s-au vaccinat, oameni pe care-i iubesc. Deocamdată, eu stau și mai aștept. Dacă o să mă convingă cineva, un doctor, un profesor, atunci o să merg să mă vaccinez și eu. Eu, în momentul de față, stau foarte mlult pe acasă, pentru că nu mai pot să mai intru pe nicăieri! Probabil că o să fiu obligat, dar nu poți să obligi omul! Legea este făcută cu barieră.

Laurențiu Lică: "Din păcate, la cum merge treaba, Dinamo e candidată la retrogradare"

Aș vrea să vorbim puțin despre echipa ta de suflet, unde ai crescut. Cum crezi poate ieși Dinamo din criză?

Din păcate este un haos total ce se întâmplă, din punctul meu de vedere au nevoie de un staff de profesioniști, de un antrenor foarte bun care să-și câștige vestiarul, jucătorii, să umble la mentalitatea lor și să le implementeze mentalitatea de învingători. Este o echipă făcută din mulți juniori.

E Mircea Rednic cea mai bună soluție pentru club?

Mircea Rednic este un antrenor cu mare experiență, cunoaște fotbalul românesc. În momentul de față, nu aș vedea pe altcineva. Este și foarte greu să vii ca antrenor la Dinamo și să preiei echipa în situația în care se află, pentru că este posibil să-ți periclitezi imaginea ta ca antrenor. Un antrenor are nevoie de rezultate. La cum merge treaba, Dinamo cred că este candidată la retrogradare. Din păcate!

"Pe vremuri aveam fotbal, dar n-aveam stadioane. Acum avem stadioane, dar nu mai avem fotbal"

O altă veste așteptată de fani este legată de stadion. Când crezi că se va face?

Pe vremuri aveam fotbal, dar n-aveam stadioane. Acum avem stadioane, dar nu mai avem fotbal. N-ar strica, orice stadion sau infrastructură ar fi bună, mai ales pentru viitor. Nu știu ce să zic! Dinamo are fani, sunt fani mulți, dar nu mai avem rezultate, nu mai avem echipă, asta este problema! Dinamo ar umple stadionul oriunde ar juca, dacă ar avea rezultate.

Pe fostul tău antrenor Ionuț Chirilă îl urmărești?

Da, mă bucur pentru Ionuț că, în sfârșit, a reușit să se reactiveze. La cât de bine îl cunosc ca și antrenor și om, cel mai important pentru el este să-și câștige vestiarul. Dacă va face asta, ca și tehnician, este un antrenor foarte, foarte bun. Am lucrat când eram copil cu el, am lucrat și ca senior. Are mentalitate și o concepție modernă de fotbal.

Ar merita să preia o echipă mai galonată?

Eu cred că o să facă treabă acolo. Totuși, a făcut o pauză îndelungată (n.r. - patru ani). Cred că are nevoie de timp, să rămână aici și să aibă rezultate. După aceea, cu siguranță se vor deschide porțile. Trebuie să facă treabă cu Clinceni și să-i salveze de la retrogradare.

Ionuț Chirilă și AC Milan. "Aici mulți nu-l înțeleg"

E fan Milan? Am văzut că amintește de rossoneri cu fiecare ocazie.

Aici nu-l înțeleg mulți! Așa era de tânăr. Era fan AC Milan, da, și dădea exemple marile cluburi de fiecare dată. Astea sunt vorbele lui, automatismele lui.

Ai jucat și vârf în cariera ta. Mai avem vârfuri?

Păi în ultimul meci pe care l-am jucat cu Macedonia, mă refer la echipa națională, am jucat în zece oameni. Cred că ăsta e cel mai bun răspuns, nu? Deci nu am avut atacant! E normal să-l apere cei de la Craiova pe Markovic, că e jucătorul lor, dar nu cred că e pregătit în momentul de față să joace la echipa națională. Am avut săptămâna trecută un meci de fotbal caritabil și discutam cu Constantinovici (n.r. - Florin Constantinovici) și mi-a spus același lucru: nu a avut Rădoi cu cine să joace! Alibec era accidentat, Drăguș la fel, cu probleme. Nu a avut cu cine, a fost nevoit să joace cu puștiul acesta de la Craiova.

"Mâncam fotbal pe pâine. Știam doar să ne trezim, să mergem la antrenament, la școală și apoi iar la antrenament"

Cum era atunci la juniori, fără tot ce au tinerii din ziua de astăzi? Fără telefon, rețele de socializare și așa mai departe...

Mâncam fotbal pe pâine! Știam doar să ne trezim, să ne facem geanta, să ne urcăm în metrou, să mergem la antrenament, la școală, iar după școală al doilea antrenament. Asta înseamnă colectiv! Noi nu aveam anturaje, eram doar noi, colegii. Abia așteptam de fiecare dată să ne vedem, să râdem, să glumim.

Și crezi că astăzi nu se mai mănâncă fotbal pe pâine?

Este dezastru! Dar cred că din cauza sistemului. De la bani pleacă totul, iar cei care au bani nu riscă, pentru că nu sunt oameni de fotbal. Iar cei care sunt, au trecut prin necazuri. Nu vor să mai audă de fotbal. Jucătorii vin de la copii și juniori cu o mentalitate, nu au mentalitate de învingători. Nu au ABC-ul fotbalului, nu au coordonare în alergare. Dacă mai urmărești un aspect, uitați-vă la orice meci de fotbal de la noi din campionat, în momentul în care mijlocașul are mingea la picior, priviți coechipierii cum se îndepărtează de el, nu se apropie ca să aibă soluții. Ei se îndepărtează, fug de joc. De teamă să nu vină mingea la ei și să greșească!

"E un miracol ce s-a întâmplat în meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid. Se întâmplă o dată la 15 ani"

Când o va învinge pe Real Madrid și o formație din România?

Da, echipa-surpriză! Asta înseamnă omogenizare. O echipă omogenă, jucători de calitate și entuziasmul, bineînțeles. Sheriff Tiraspol a dovedit că se poate! Cred că mentalitatea este unul dintre punctele cele mai importante ale unui colectiv, unui grup de fotbaliști. Lucrurile astea se întâmplă o dată la 15 ani, la 20 de ani. Este un miracol ce s-a întâmplat!

Ai jucat în Belarus. Te-ai mai duce azi în Belarus?

Belarus mi-a lăsat o amintire plăcută, foarte plăcută. O țară frumoasă, oameni frumoși. Chiar dacă au sistemul acela semicomunist. Dacă ai bani, trăiești ca occidentalul. Dacă nu ai bani, trăiești ca rusnacul ăla de rând.

O ultimă întrebare. Uitându-te acum la cariera ta, ai ceva să-ți reproșezi?

Am multe să-mi reproșez. Orice om, dacă ar da timpul înapoi, ar face multe. Singurul lucru pe care mi l-aș reproșa e că realizez și eu ce calități și ce valoare am. Nu sunt genul care să mă laud, sunt realist. Cred că dacă eram puțin mai serios, aveam o viață mai disciplinată, aș fi putut face mai multe în fotbal. În București e greu, mai ales când ești tânăr, ești pe val. Totul la mine era o plăcere. Și muncă, dar nu suficient cât să ajung la acel nivel.