VIDEO Fotbalistul lui Dinamo convocat la națională și-a setat obiectivul: ”Asta am eu în minte”

Fotbalistul lui Dinamo convocat la națională și-a setat obiectivul: &rdquo;Asta am eu &icirc;n minte&rdquo; Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

”Câinii” se pregătesc de meciul cu Petrolul Ploiești din Superligă.

TAGS:
Charalampos KyriakouDinamoZeljko KopicCipruPetrolul Ploiesti
Din articol

Înaintea meciului de luni cu Petrolul Ploiești din Superligă, Dinamo a organizat conferința de presă la care au participat antrenorul principal Zeljko Kopic și mijlocașul central Charalampos Kyriakou.

Internaționalul cipriot, care a jucat zilele trecute inclusiv în egalul 2-2 cu România din preliminariile Campionatului Mondial, și-a setat cât se poate de clar obiectivele la Dinamo:

”Suntem neînvinși în ultimele cinci meciuri și vrem să continuăm așa. Este un meci foarte important, trebuie să dăm totul din primul până în ultimul minut. Am avut începuturi mai slabe în prima repriză, dar în partea secundă am arătat mai bine. Cel mai important rămâne victoria.

Viața de fotbalist e aceeași peste tot, dar oamenii fac diferența. M-au primit cu brațele deschise, mi-am făcut prieteni și m-am simțit foarte bine. Campionatul și ideile echipei sunt diferite, dar acum sunt mult mai confortabil.

Dinamo este un club mare, chiar dacă în ultimii ani au fost momente dificile. Cel mai important este să readucem echipa acolo unde îi e locul. Asta am eu în minte.

E devreme, au trecut doar două luni, campionatul e lung și urmează și Cupa. Personal, îmi doresc să câștig trofee și să mergem în cupele europene. Pentru asta, trebuie să fim concentrați până la final”.

Charalampos Kyriakou despre adaptarea în România

”Adaptarea a fost grea, a doua oară când plec din țara mea și de la echipa mea. Acum mă simt mai bine. Știu că trebuie să joc mai bine, dar cred că treptat vom arăta tot ce avem mai bun. Nu e vorba de un singur jucător, ci de echipă, iar noi suntem conectați unul cu altul.

La echipa anterioară eram căpitan, aici sunt jucători și staff noi, idei și limbă diferite. Totul a fost nou, dar acum m-am adaptat și mă simt mult mai bine”, a mai spus mijlocașul central cipriot al lui Dinamo.

Altfel, pentru meciul cu Petrolul, ”câinii” nu se vor putea baza pe Cristian Mihai, Andrei Mărginean și nou-venitul Adrian Mazilu, primii doi accidentați și al treilea încă nepregătit.

Ar putea reveni însă atacantul croat Stipe Perica.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești
Mesajul ministrului Apărării pentru piloții rom&acirc;ni care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești
ARTICOLE PE SUBIECT
Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului &icirc;n preliminarii!
Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului în preliminarii!
ULTIMELE STIRI
Verdictul specialistului! Marius Avram a tranșat cele două faze controversate din U Cluj - Rapid
Verdictul specialistului! Marius Avram a tranșat cele două faze controversate din U Cluj - Rapid
Momente de panică pentru Mirel Rădoi! Antrenorul a primit primul ajutor după meciul cu Farul
Momente de panică pentru Mirel Rădoi! Antrenorul a primit primul ajutor după meciul cu Farul
Csikszereda - FCSB 0-0, ACUM pe Sport.ro! S-a dat și primul cartonaș galben
Csikszereda - FCSB 0-0, ACUM pe Sport.ro! S-a dat și primul cartonaș galben
Momente tensionate la Miercurea Ciuc! Ce a scandat galeria FCSB-ului
Momente tensionate la Miercurea Ciuc! Ce a scandat galeria FCSB-ului
Panduru, impresionat de un atacant din Superliga: De opt milioane de euro!
Panduru, impresionat de un atacant din Superliga: "De opt milioane de euro!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
C&acirc;t a contat Ianis Hagi &icirc;n victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor

Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor

Următorul transfer al campioanei? Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB

Următorul transfer al campioanei? "Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB"

Veți prelua naționala dacă vi se va propune? Răspunsul lui Gică Hagi

"Veți prelua naționala dacă vi se va propune?" Răspunsul lui Gică Hagi

Ianis Hagi, debut la Alanyaspor: notele sale, &icirc;n primul meci după 132 de zile

Ianis Hagi, debut la Alanyaspor: notele sale, în primul meci după 132 de zile

Gică Hagi, aproape să fie selecționerul Rom&acirc;niei: &rdquo;S-au &icirc;nțeles&rdquo;

Gică Hagi, aproape să fie selecționerul României: ”S-au înțeles”

Dennis Man a luat &bdquo;palma&ldquo; care ustură rău: decizia olandezilor spune totul

Dennis Man a luat „palma“ care ustură rău: decizia olandezilor spune totul

CITESTE SI
Mesajul ministrului Apărării pentru piloții rom&acirc;ni care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

stirileprotv Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

stirileprotv Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: &rdquo;&Icirc;i dăm tot ce trebuie&rdquo;

stirileprotv Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!