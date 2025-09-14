Înaintea meciului de luni cu Petrolul Ploiești din Superligă, Dinamo a organizat conferința de presă la care au participat antrenorul principal Zeljko Kopic și mijlocașul central Charalampos Kyriakou.

Internaționalul cipriot, care a jucat zilele trecute inclusiv în egalul 2-2 cu România din preliminariile Campionatului Mondial, și-a setat cât se poate de clar obiectivele la Dinamo:

”Suntem neînvinși în ultimele cinci meciuri și vrem să continuăm așa. Este un meci foarte important, trebuie să dăm totul din primul până în ultimul minut. Am avut începuturi mai slabe în prima repriză, dar în partea secundă am arătat mai bine. Cel mai important rămâne victoria.

Viața de fotbalist e aceeași peste tot, dar oamenii fac diferența. M-au primit cu brațele deschise, mi-am făcut prieteni și m-am simțit foarte bine. Campionatul și ideile echipei sunt diferite, dar acum sunt mult mai confortabil.

Dinamo este un club mare, chiar dacă în ultimii ani au fost momente dificile. Cel mai important este să readucem echipa acolo unde îi e locul. Asta am eu în minte.

E devreme, au trecut doar două luni, campionatul e lung și urmează și Cupa. Personal, îmi doresc să câștig trofee și să mergem în cupele europene. Pentru asta, trebuie să fim concentrați până la final”.

