Pleaca Nistor la iarna?! Ce oferte banoase are vedeta lui Dinamo si ce conditie a pus pentru a mai ramane in Stefan cel Mare: "Daca nu vor avea nevoie de mine, o sa plec"

Dan Nistor (31 de ani) ar putea pleca de la Dinamo. El are doua oferte banoase si, desi nu e convins ca vrea sa o paraseasca in acest moment pe Dinamo, se gandeste ce va face din iarna.

Dan Nistor (31 de ani) este cel mai important jucator al lui Dinamo in acest moment. El este figura cea mai importanta din vestiarul echipei, dar si jucatorul cu cel mai bun randament aratat pe teren. Mijlocasul are, insa, un viitor incert.

Nistor, oferte din Est

Dan Nistor poate prinde un ultim tren al carierei pentru asigurarea "batranetii". In acest moment, Nistor are oferte din Kazahstan si din zona Arabiei, unde ar putea incasa peste 30.000 euro pe luna. La Dinamo, Nistor are putin peste 10.000!

Dupa meciul de la Suceava, cu Foresta, Nistor a spus ca deocamdata vrea sa imbrace tricoul lui Dinamo, pentru ca "important este sa mearga echipa bine".

Ce conditie a pus Nistor pentru a ramane

La Dinamo sunt probleme cu restantele financiare, iar jucatorii sunt nemultumiti. Chiar si asa, conducerea tehnica a reusit sa ii mentina concentrati si motivati.

Totusi, daca problemele financiare vor persista, iar cedarea clubului catre un patron potent financiar nu se va rezolva, unii dintre fotbalisti ar putea pleca. Intre ei si Nistor.

Potrivit Fanatik, Nistor e tentat sa plece daca la iarna nu vor exista vesti despre redresarea situatiei de la Dinamo.

"Important este sa mearga echipa bine, iar noi sa ne facem treaba pe teren. De la iarna vom vedea ce va fi. Eu mai am doi ani de contract. Daca dansii nu vor mai avea nevoie de mine, cu siguranta voi pleca. Dar eu cred ca vor avea nevoie", a spus Nistor.