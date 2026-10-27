Mihai Stoichiță trage un semnal de alarmă la înmormântarea lui Viorel Păunescu: „Sper să aparținem cuiva!”

Oficialul Federației Române de Fotbal a rememorat perioada în care a colaborat cu Păunescu la gruparea bucureșteană. Cei doi au menținut o relație apropiată și după ce au încetat să mai lucreze la același club, păstrând legătura telefonic sau prin intermediul prietenilor comuni, precum Valeriu Argăseală.
Mihai Stoichiță l-a descris pe fostul conducător ca fiind o persoană calmă, care nu își pierdea cumpătul, și a amintit de trofeele câștigate împreună.
„În timpul de la Steaua s-au creat niște legături. Un om extraordinar, să se odihnească în pace. O să ne mai întâlnim, pe lumea cealaltă. Un om echilibrat, nu l-am văzut niciodată nervos sau supărat. Am avut o relație extraordinară cu el, am avut și performanțe, campionat, cupă, nu mai țin minte precis. Drumurile s-au despărțit, așa e viața. Am mai vorbit la telefon, îl sunam să văd ce mai face, mai aflam de la prietenii comuni. Argăseală se mai ducea să vadă ce mai face, comunicam”, a spus Mihai Stoichiță.
Regretul lui Mihai Stoichiță
În ultimii ani, interacțiunile dintre cei doi s-au rărit. Viorel Păunescu obișnuia să participe săptămânal la întâlniri cu oameni de afaceri și din lumea fotbalului, însă starea sa nu i-a mai permis, în ultima vreme, să fie prezent.
„Mai greu în ultima perioadă. Aveau un grup de oameni de afaceri, dar și din fotbal, care se întâlneau în fiecare săptămână. La un moment dat, nu a mai participat. Mare păcat, asta e viața, măcar a avut 91 de ani trăiți”, a transmis oficialul FRF.
Totodată, Stoichiță a adus în discuție perioada în care Viorel Păunescu a condus Steaua. El a punctat că în acel mandat s-a realizat prima formă de privatizare a echipei și că rezultatele înregistrate atunci nu pot fi anulate din evidențele federației.
„Aia a fost prima formă de privatizare a Stelei, în perioada aia. Perioada nu poate fi ștearsă din istoria FRF, nu poți sări peste perioadă, nu știu cum se va disputa. Sper să aparținem cuiva, pentru ce am făcut”, a zis Mihai Stoichiță.