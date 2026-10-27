Mihai Stoichiță trage un semnal de alarmă la înmormântarea lui Viorel Păunescu: „Sper să aparținem cuiva!”

Oficialul Federației Române de Fotbal a rememorat perioada în care a colaborat cu Păunescu la gruparea bucureșteană. Cei doi au menținut o relație apropiată și după ce au încetat să mai lucreze la același club, păstrând legătura telefonic sau prin intermediul prietenilor comuni, precum Valeriu Argăseală.

Mihai Stoichiță l-a descris pe fostul conducător ca fiind o persoană calmă, care nu își pierdea cumpătul, și a amintit de trofeele câștigate împreună.

„În timpul de la Steaua s-au creat niște legături. Un om extraordinar, să se odihnească în pace. O să ne mai întâlnim, pe lumea cealaltă. Un om echilibrat, nu l-am văzut niciodată nervos sau supărat. Am avut o relație extraordinară cu el, am avut și performanțe, campionat, cupă, nu mai țin minte precis. Drumurile s-au despărțit, așa e viața. Am mai vorbit la telefon, îl sunam să văd ce mai face, mai aflam de la prietenii comuni. Argăseală se mai ducea să vadă ce mai face, comunicam”, a spus Mihai Stoichiță.