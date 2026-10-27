A devenit lider mondial, după ce a câștigat French Open 2026

După ce în anul 2020 a devenit cel mai tânăr campion al Franței la badminton și a fost lider mondial în clasamentul juniorilor, sportivul naturalizat Christo Popov a reușit să urce acum pe primul loc în clasamentele mondiale de simplu și dublu (împreună cu fratele său, Toma Popov). Sportivul franco-bulgar a triumfat la Yonex French Open 2026, reușind o victorie istorică în fața noului talent al Indoneziei, Mohammad Zaki Ubaidillah (19 ani).

Anterior, acesta câștigase competiții Super 750, s-a impus în BWF World Tour Finals (2025) și fusese desemnat BEC Young Player of the Year și European Fan Player of the Year de către Badminton Europe. Ultimul sportiv european care a terminat anul ca lider mondial în badminton a fost danezul Viktor Axelsen (2021, 2022, 2023).

Perfomanța este cu atât mai notabilă, cu cât acest sport este dominat de sportivi din Asia, din țări precum Indonezia, India, Coreea de Sud, China, Malaysia, Taiwan, Hong Kong sau Japonia, în timp ce sportivii europeni de succes provin din nordul continentului, în special din Danemarca, Germania, Anglia, Scoția și Suedia. Franța este o țară în plină ascensiune, alături de frații Popov mai contând pe Alex Lanier (locul 5 mondial) și pe perechea de dublu mixt Thom Gicquel - Delphine Delrue (locul 4 mondial).

Fratele său este un jucător de badminton valoros

Christo Popov (24 de ani) este născut la Sofia (Bulgaria), într-o familie implicată în badminton. Tatăl său, Thomas, a fost internațional și a antrenat naționala Bulgariei. Mama sa, Tzvetomira, a fost sportivă și arbitră în acest sport. Fratele său, Toma Junior Popov (28 de ani), este un jucător valoros, câștigând solo medalia de bronz de la Jocurile Mediteraneene (2018) și aurul la Europenele de Juniori (2017) și a devenit campion european la dublu, împreună cu Christo, la Euro 2025. A început să joace badminton la vârsta de 6 ani, iar palmaresul său este unul impresionant.

Are medalii la European Championships (aur, 2025, dublu / aur, 2026, simplu / argint, 2026, dublu / bronz, 2025, simplu), European Games (argint, 2023, simplu / bronz, 2023, dublu), Thomas Cup (argint, 2026, echipe), European Mixed Team Championships (argint, 2021, echipe mixte / argint, 2023, echipe mixte / argint, 2025, echipe mixte), European Men's Team Championships (aur, 2026, echipe / argint, 2024, echipe / bronz, 2020, echipe), World Junior Championships (argint, 2019, simplu) și European Junior Championships (aur, 2017, echipe mixte / aur, 2018, echipe mixte / aur, 2020, simplu / argint, 2018, simplu / argint, 2020, echipe mixte / bronz, 2020, dublu mixt). În 2017, a fost învins în finala Romanian Junior International de Arnaud Merkle (Franța), la o competiție găzduită de Sala Polivalentă din Arad.

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