Constantin Budescu, nemultumit de arbitraj! Atacantul Astrei ATACA: "Galbene au fost doar la noi, la ei nu. Nu inteleg de ce!" VIDEO

Constantin Budescu a iesit de pe teren eliminat, dupa ce a vazut al doilea cartonas galben. Primul cartonas i l-a acordat Istvan Kovacs dupa ce a protestat, iar cel de-al doilea l-a vazut pentru o intrare dura. Dupa eliminarea lui Budescu, a venit cel de-al doilea gol al CFR-ului.

La finalul meciului, Constantin Budescu a vorbit despre prestatia echipei, dar si despre arbitrajul lui Istvan Kovacs. De asemenea, jucatorul Astrei a vorbit si despre obiectivele echipei.



"Obiectivul este sa fim in play-off, acum, vom vedea. Am ajuns acolo, am fost pe primul loc, in aceasta seara am pierdut si am cazut de acolo. Dar este bine ca avem o optiune serioasa pentru play-off.

Intervine starea de nervozitate pentru ca suferisem doua faulturi de la spate: unul la mijlocul terenului, dupa cateva secunde din nou pe 16 metri si nu au primit niciun galben. I-am spus arbitrului ca trebuia sa le dea si lor, macar un galben si am primit galben, dupa care am facut un fault de galben si automat a fost rosu.

A fost mai buna CFR in aceasta seara, au castigat, trebuiesc felicitati. Ne gandeam si noi unde eram daca nu aveam aceasta serie de victorii, probabil undeva in subsolul clasamentului, dar am ajuns acolo sus si speram sa ramanem in play-off.

Nu stiu daca am fi aratat altfel cu Alibec, este un jucator valoros, este golgheterul echipei. Urmatorul meci vom fi 5 suspendati, nici nu stiu, au luat galben toti cei care erau la limita. Galbene au fost doar la noi am vazut, la ei nu au fost. Nu inteleg de ce.

Incercam sa jucam fotbal, venim de placere la antrenament si asta este tot, nu facem nimic special.

Ne doream sa nu pierdem in aceasta seara, dar cand iti propui putin, putin obtii. Urmeaza meciurile acasa, din pacate sunt suspendat si eu.

Au picat foarte greu, dar le doresc sa se califice. Ati vazut ca au o echipa destul de buna, solida, cu jucatori valorosi. Se poate intampla orice", a declarat Constantin Budescu la finalul meciului.