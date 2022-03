Constantin Budescu, despre criticile primite în legătură cu kilogramele în plus: „Parcă eram prea slab când am venit din Arabia! Îmi spunea și Tamaș: 'Îngrașă-te!'”

Mijlocașul s-a transferat la FC Voluntari în această iarnă, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de FCSB. Budescu revenise la gruparea roș-albastră în vară, după aventura de la Damac, iar atunci șocase pe toată lumea cu transformarea sa fizică. Jucătorul reușise să slăbească serios, după criticile primite legate de greutatea sa, critici cu care s-a tot confruntat de-a lungul timpului.

Odată cu revenirea în țară, însă, mijlocașul a recâștigat câteva dintre kilogramele pierdute, însă a dezvăluit că se simte mult mai bine așa.

Constantin Budescu, despre criticile primite în legătură cu kilogramele în plus

Budescu a vorbit despre criticile pe care le-a primit de-a lungul timpului în legătură cu greutatea sa, dezvăluind că nu l-au deranjat, mai ales în situațiile în care chiar avea multe kilograme în plus. Mijlocașul a dezvăluit însă că nu se simțea bine nici după ce slăbise atât de mult, în vară, astfel că, îndemnat și de coechipierul său, Gabi Tamaș, fotbalistul a mai pus câteva kilograme pe el.

„Au fost și pe bună dreptate când aveam kilograme în plus. Și acum cred că am kilograme în plus, dar mă simt bine. Când am venit din Arabia parcă eram prea slab și nu prea reușeam să fac nimic. Chiar îmi spunea și Tamaș: 'pune mână și îngrașă-te că nu e bine'.

Ieri după antrenament vorbeam că dacă am jucat toată viața cu 2-3 kilograme în plus și acum slăbesc 5-6 kilograme și nu mă simt bine, doar ca să dau bine la televizor, nu cred că e cazul. Nu trebuie să exagerezi să vii cu 10 kilograme în plus, nu ai cum să te simți bine așa.

Nu m-a deranjat povestea cu sarmalele, așa cum nu am fost deranjat nici când spuneau că am kilograme în plus și sunt gras chiar dacă nu știau nici câte kilograme am. Nu mă afectează. Nici nu îmi plac sarmalele în afară de perioada Crăciunului. Le mănanci degeaba dacă nu sunt sărbătorile, nu au niciun gust”, a declarat Constantin Budescu la Digi Sport.