Costel Lazăr, președintele nou-promovatei. Mijlocașul ofensiv a bătut palma cu Petrolul , clubul la care a crescut, iar în cel mai scurt timp este așteptat să semneze cu formația ploieșteană, a anunțat, președintele nou-promovatei.

Constantin Budescu semnează cu Petrolul Ploiești

Budescu era liber de contract după ce contractul său cu FC Voluntari a ajuns la final. Gruparea ilfoveană i-a propus și ea un nou contract , însă fotbalistul cu 17 meciuri și cinci goluri la naționala României a ales să îmbrace din nou culorile galben-albastre, îndeplinindu-și astfel dorința exprimată în repetate rânduri, aceea de a reveni pe Ilie Oană.

Până la primul meci în tricoul Petrolului după revenire, Budescu va mai avea de așteptat. Mijlocașul s-a accidentat pe 2 aprilie , la meciul FC Voluntari - Farul 1-0 și a fost diagnosticat cu ruptură de tendon. După intervenția chirurgicală suferită, perioada de indisponibilitate a lui "Budi" a fost estimată la 4-6 luni.





"Vom semna cu Constantin Budescu, credeți-mă că am contractul pe email, nu am apucat să-l citesc. Și-a exprimat dorința, ne-am înțeles. El este dorit la Ploiești, îl așteptăm să se refacă și să contribuie la rezultatele bune ale echipei. Va semna pe doi ani de zile, mi-au trimis avocații lui contractul.







Nu am avut timp să mă uit peste el, am condus toată ziua și am venit direct la meci. Sigur va semna! Salariul este unul modest, care se aliniază posibilităților nostre. Budescu nu a venit cu pretenții salariale deosebite, la fel ca Gabi Tamaș. Să fie toată lumea convinsă că nu am vrut să fie un dezechilibru în vestiar", a spus Costel Lazăr, pentru www.sport.ro.

Constantin Budescu a mai jucat pentru Petrolul în perioada 2004-2011, însă acum va avea ocazia de a evolua în premieră cu ploieștenii în Liga 1. 22 de meciuri, trei goluri și două pase decisive a strâns Budescu în sezonul trecut, la FCSB și FC Voluntari

Petrolul încearcă să rezolve situația lui Christian Irobiso

Pentru moment, Petrolul nu are în plan alte transferuri, însă ploieștenii încearcă să rezolve cât mai rapid situația lui Christian Irobiso, fostul atacant de la Gaz Metan și Dinamo.

"La Irobiso depinde de viza de muncă. Sperăm să rezolvăm și problema lui Irobiso, ne-am dorit să rezolvăm până la jocul următor, dar nu depinde numai de noi.







Jair Tavares a jucat contra lui FC Voluntari pentru că am primit azi (n.r - luni, în ziua meciului) viza, am sosit la ora 19:15 în Ploiești, a fost un adevărat maraton. Și el și-a dorit să joace și să arate, dar după două zile de călătorie cu mașina îi era greu.





Momentan, nici stafful tehnic nu și-a exprimat dorința de a mai transfera ceva. Eu cred că vom arăta bine spre foarte bine, sunt încrezător", a mai spus Costel Lazăr.