Josep Martinez, portarul de rezervă al celor de la Inter Milano, a fost implicat marți dimineață într-un accident rutier soldat cu moartea unui bătrân de 81 de ani, aflat într-un scaun cu rotile electric.



Incidentul s-a petrecut în jurul orei 9:30, pe drumul provincial SP32, în localitatea Fenegrò, provincia Como, la doar câțiva kilometri de baza de antrenament a clubului, Appiano Gentile, acolo unde echipa lui Cristi Chivu se pregătește zilnic.



Conducerea lui Inter a reacționat după ce Josep Martinez a omorât un om într-un accident rutier



Giuseppe Marotta, președintele ”nerazzurrilor”, a oferit o primă reacție din partea echipei de pe ”Meazza” despre tragicul incident în care a fost implicat portarul lui Cristi Chivu.



Marotta i-a transmis gânduri bune familiei îndurerate și a ținut să puncteze faptul că toți cei de la Inter sunt alături de Josep Martinez.



”Din păcate a avut loc un incident serios şi delicat. Transmitem cele mai sincere condoleanţe familiei persoanei decedate şi suntem alături de jucătorul nostru, pe care îl ştim foarte bine.

Acestea sunt evenimente nefericite care fac parte, din păcate, din viaţa de zi cu zi”, a spus Marotta, potrivit Marca.



Cristi Chivu a anulat conferința de presă



Surse din interiorul clubului au confirmat că Josep Martinez a fost suspendat temporar de la activitățile sportive, urmând ca autoritățile să clarifice dacă accidentul s-a produs dintr-o culpă rutieră sau a fost un incident inevitabil.



În semn de respect față de victimă, Cristi Chivu a decis să anuleze conferința de presă programată pentru marți după-amiază, înaintea meciului cu Fiorentina, iar antrenamentele echipei au fost restrânse.



„Clubul Inter Milano transmite condoleanțe familiei victimei și își exprimă sprijinul total față de Josep Martinez, aflat într-un moment extrem de dificil”, se arată într-un comunicat scurt emis de gruparea nerazzurră.

