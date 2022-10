Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a explicat în ce condiții îl va transfera pe atacantul camerunez în perioada de transferuri, din iarnă.

Arnold Garita a fost adus în această vară la FC Argeș, în postura de jucător liber de contrat și a marcat de patru ori pentru formația piteșteană.

"Deocamdată, calculez doar cum să prindem un loc în play-off, încă nu pot să vorbesc despre titlu. Dacă o să ajung să sper la titlu, îl voi aduce și pe Garita", a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.

Discuții contradictorii între Gigi Becali și Mihai Stoica pe transferul lui Garita

"Nu vorbim de ceva timp. Nu m-a întrebat Gigi despre el. Eu cred că mai degrabă se potrivește un jucător oarecum asemănător ca profil, vorbesc de statură, nu cu o viteză atât de mare ca Garita. Dar cu o tehnică superioară e Billel Omrani.

Eu consider că noi avem la ora actuală doi atacanți de mare valoare. Unul este golgheterul campionatului (n.r - Andrea Compagno), iar celălalt (n.r - Billel Omrani), chiar dacă vine după o perioadă în care nu s-a antrenat și are niște probleme fizice și medicale, a arătat cum a arătat la meciul cu Petrolul. Nu sunt convins că un jucător care are nevoie de spații, chiar dacă are o viteză remarcabilă, poate face față la noi", a declarat Mihai Stoica.

"Și nu, nu o să mă consult cu niciun Meme, că nu are Meme ce explicații să îmi mai dea. M-am săturat de tot felul de scuze. Nu avem tată nicio scuză. Eu sunt fraierul României, pentru că am băgat atâția bani în transferuri și am ajuns bătaia de joc a fotbaliștilor", a fost replica lui Gigi Becali.