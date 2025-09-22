Ardelenii au revenit de la 0-1 în Gruia într-un meci în care Andrea Mandorlini i-a debutat pe Kurt Zouma și Islam Slimani, al doilea oferind o pasă de gol la reușita lui Lorenzo Biliboc.

Ce lasă în spate egalul din Gruia, sinonim cu al optulea meci consecutiv fără victorie pentru clujeni?

Cu mijlocul suferind, CFR produce puțin fotbal

Venită după un 1-1 surprinzător cu Metaloglobus etapa trecută, vicecampioana era obligată să învingă UTA pentru a ieși din zona inferioară a clasamentului și a se apropia de pozițiile de play-off, dar a sfârșit prin a termina doar la egalitate un meci în care, în multe momente, adversarul i-a fost superior.

Fără Fică, Mandorlini s-a bucurat de revenirea lui Karlo Muhar printre titulari, croatul i-a avut colegi în linia de mijloc pe conaționalul Djokovic și kosovarul Emerllahu, iar trioul din compartimentul median ar fi trebuit să fie cel care restartează un joc încâlcit, fad. Însă doar Emerllahu s-a ridicat la nivelul așteptărilor lui Mandorlini, trimițând șuturi periculoase în prima repriză și pasând de multe ori inspirat pentru Korenica sau Badamosi. Cu Muhar și Djokovic departe de nivelul obișnuit, datori la capitolul implicare în joc, feroviarii au terminat prima repriză fără o ocazie clară, punctând doar prin șuturile de la distanță ale lui Emerllahu.

În paralel, Adrian Mihalcea și-a văzut de tactica obișnuită, a avut imaginație grație lui Tzionis, viteză prin Costache, forță prin Coman și inteligență prin Alin Roman, iar Bătrâna Doamnă a intrat la pauză cu un rezultat de egalitate, 0-0, dar și cu încrederea dată de nivelul bun arătat în fața unui oponent care a lăsat-o să joace.

Biliboc a schimbat meciul

La pauză, nemulțumit de lentoarea din ofensivă, Mandorlini a mutat post pe post, jucător under 21 cu jucător under 21, iar Lorenzo Biliboc și-a făcut apariția în locul lui Sfaiț în partea stângă a atacului. A fost mutarea care a revitalizat jocul încâlcit al feroviarilor, tânărul vârf lateral aducând cu el pe teren tupeul și inspirația pe care Sfaiț nu le-a avut.

După o fază plecată de la Biliboc, Korenica (49) a ratat singur cu Iliev, cadrând prea aproape de goalkeeperul arădean șutul cu piciorul drept din poziție optimă. Imediat, pe contraatac, Tzionis a intrat vijelios în careu, a vrut o centrare pentru Costache, aflat la bara a doua, dar Coco a intervenit greșit și și-a trimis mingea în propria poartă, păcălindu-l pe Hindrich. Era minutul 50 când UTA confirma și pe tabelă superioritatea din teren!

La puțin timp, ineficientul Djokovic i-a lăsat locul lui Păun, Badamosi a fost schimbat cu Slimani și jocul CFR-ului a început, încet dar sigur, să arate a ceva logic, cu multe mingi scoase la margine, de unde să fie aprovizionat noul vârf de careu. Cu presiunea în creștere, defensiva arădeană a cedat în minutul 69, când Slimani a greșit o preluare la centrarea lui Camora, dar mingea a ajuns la Biliboc, care l-a învins pe Iliev cu un șut inteligent, cu piciorul drept, la colțul lung. A fost confirmarea unui meci excelent al omului intrat la pauză.

Un final care spune multe

Venită din spate, cu un avantaj moral important dat de reușita lui Biliboc, CFR a scăpat la ocazia lui Roman (min. 65), cu șut respins de Camora, apoi a revenit la jocul modest din prima parte. Keita l-a înlocuit pe Muhar, Zouma a primit debutul în minutul 80, însă finalul a adus doar două șuturi periculoase, unul al lui Biliboc și unul al lui Korenica.

S-a terminat 1-1, după un meci în care CFR a arătat în ultimele minute că nu mai are forța de joc din mandatul lui Dan Petrescu și că nu poate susține un ritm alert pe durata unui meci întreg. Cu UTA mulțumită cu rezultatul de egalitate și cu un pas în spate al arădenilor, clujenii nu au reușit să pună o presiune constantă la poarta lui Iliev, iar vedeta Slimani a primit prea puține mingi jucabile pentru a deveni util coechipierilor.

CFR rămâne fără victorie în ultimele opt etape ale Superligii și poate trece la capitolul plusuri doar evoluția excelentă a lui Lorenzo Biliboc, tânărul de 18 ani care a devenit al treilea cel mai tânăr marcator din întreaga istorie a clubului și care poate aduce plusul de entuziasm și curaj de care are nevoie o echipă care pare stoarsă de energie și încă traumatizată de episodul Hacken.

