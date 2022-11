Clubul care l-a impresionat pe MM Stoica: „Nu sunt întâmplătoare victoriile astea”

MM Stoica, managerul general al FCSB-ului, a lăudat tehnica lui Cristiano Bergodi care joacă cu doi atacanți centrali, Șafranko și Rondon.

Oficialul FCSB a evidențiat faptul că Sepsi este puternică din punct de vedere ofensiv, motiv pentru care reușește să învingă fără prea mare dificultate.

MM: „Nimeni nu a reușit o victorie de proporțiile celeui cu FC Argeș”

„De când l-a transferat pe Safranko, Sepsi joacă cu doi atacanţi de careu, cu Safranko şi cu Rondon, iar varianta la oricare dintre ei, Tudorie.

Cine marchează... acum marchează cei trei atacanţi şi conlucrează perfect la golul trei, pasă Safranko pentru Rondon. Chiar dacă mingea rămâne un pic în spate, Rondon e un jucător care nu te iartă chiar dacă are 36 de ani.

Este o echipă cu o mare forţă ofensivă. Nu sunt întâmplătoare rezultatele astea, victoriile astea la proporţii... Nimeni nu a reuşit o victorie de proporţiile celei cu FC Argeş, nemaivorbind de cea cu Botoşani.

Dar şi Sepsi are problemele pe care le are. Ce erori a făcut Niczuly, de exemplu, în meciul cu Farul, când a luat gol de la Louis Munteanu pe colţul scurt. A demonstrat ceva nesiguranţă. Am văzut, i s-a dat banderola, are încredere în el, un portar care are un joc de picior excepţional, dar nu are talie.

Este importantă şi revenirea ca formă sportivă şi a lui Ştefănescu, care este un jucător extrem de important pentru ei. O echipă echilibrată, cu un lot bun, dar cu ceva probleme în zona defensivă”, a spus MM Stoica, potrivit Orange Sport.

Sepsi OSK, în această stagiune

După 17 etape, Sepsi se află pe poziția a șaptea în Superligă. Covăsnenii au înregistrat șase victorii, patru rezultate de egalitate și șapte înfrângeri, până acum.

În următoarea partidă, trupa din Sf. Gheorghe va concura împotriva lui Dinamo București în grupele Cupei României, marți, 8 noiembrie, de la ora 21:00.