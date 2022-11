Mihai Stoica recunoaște: ”Am semi-mințit”. Ce urmează pentru FCSB

Oficialul celor de la FCSB a dezvăluit cum a ”semi-mințit” în declarațiile pe care dat în urmă cu câteva zile, potrivit cărora Pintilii ar fi o soluție pe termen lung pentru echipa lui Gigi Becali.

Fostul mijlocaș a spus public că nu ar vrea să-și asume responsabilitatea preluării băncii tehnice a FCSB-ului.

"Pare că e foarte sincer. Nu cred că e un defect să fii transparent şi să fii sincer. De regulă, dacă minţi, minciuna având picioare foarte scurte, nu prea e ok. Dar aşa...

Da. Eu am semi-minţit, aşa, că am spus că 'hai să vedem cum suntem şi după aia o să vedem, că nu ne grăbim'. Am zis că poate, poate apăs pe butonul de dragoste", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Mihai Pintilii: „Sper din tot sufletul să le facem o bucurie suporterilor!”

În runda a 17-a din Liga 1, FCSB va primi vizita Rapidului, LIVE TEXT pe www.sport.ro, de la 21:00. La prima vedere, având în vedere diferența de 12 puncte între cele două echipe, duelul pare dezechilibrat.

„E derby-ul campionatului, singurul care a rămas. Cred că e cel mai important meci al nostru și cel ma frumos. Sper din tot sufletul să le facem o bucurie suporterilor și să câștigăm acest meci.

În derby nici nu trebuie să ai antrenor. Aici totul ține de tine și trebuie să mulțumești suporterii. Suporterii sunt cei care ne dau nouă valoare”, a declarat Mihai Pintilii la conferința de presă.