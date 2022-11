Tehnicianul, care a anunțat că vrea să renunțe la meseria de antrenor peste cel mult cinci ani, a explicat că intenționează să urmeze o cariere în televiziune ca analist.

Marius Șumudică, răspuns categoric când a fost întrebat despre FCSB

În momentul în care a fost întrebat despre situația de la FCSB, echipă rămasă fără antrenor și eliminată din Conference League, Marius Șumudică a refuzat să facă prea multe comentarii, spunând că va fi mult mai direct în momentul în care își va încheia cariera de antrenor și va fi analist.

"Nu mă interesează. Întrebați-i pe oamenii de acolo, care sunt în măsură să vă dea aceste răspunsuri. Nu vreau să comentez pentru că orice am spus a fost scos din context imediat, mă atacă fel de fel de oameni.

Nu vreau să mai atac pe nimeni, chiar asta a fost și decizia de a mă retrage. În momentul în care voi fi în fotoliu, atunci să vă țineți!", a spus Șumudică.

Marius Șumudică a vorbit după plecarea lui Nicolae Dică: "Cu Silkeborg a fost o rușine, patronul avea toate argumentele"

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", marți, după plecarea lui Nicolae Dică de la FCSB, Marius Șumudică a comentat situația de la vicecampioana României.

"Nu m-a mirat. De ce să mă mire? FCSB-ului nu are rezultate. La ceea ce se întâmplă la FCSB, a fost destul de îngăduitor Gigi Becali, mai ales după ce s-a întâmplat cu Silkeborg, să pierzi de două ori cu 5-0, e o rușine pentru fotbalul românesc. Avea toate argumentele patronul.

Așa e la noi. Nu se poate renunța la un număr de 25-26 de jucători în afara antrenorului. Antrenorul este cel care plătește, dar eu consider că lângă antrenor există un staff administrativ, care au și ei partea lor de vină. În momentul de față Dică plătește pentru ceea ce și-a dorit. Și-a dorit foarte mult să se întoarcă la FCSB, a zis că are o relație deosebită cu patronul. Am crezut că poate gestionat altfel. Patronul nu l-a dat afară, i-a sugerat că ar fi onorabil să-și dea deminia, ceea ce a și făcut azi dimineață.

FCSB-ul să fim corecți, are jucători de valoare, poate să-mi spună mie orice. Acum eu nu discut prețurile, cât a plătit Gigi Becali pentru Miculescu și Compagno. Că nu este o echipă, asta este altceva. Nu vreau să discut mai multe despre un coleg de breaslă. Dică știe ce e mai bine în sânul echipei, care este raportul cu jucătorii", a declarat Marius Șumudică la PRO ARENA.