Claudiu Niculescu, după ce l-a retrogradat pe Florin Bratu: „E amărăciune mare”

Antrenorul Unirii Slobozia s-a arătat supărat după ce echipa a fost egalată în ultimele minute.

Claudiu Niculescu a dezvăluit că nu a vorbit cu Florin Bratu, după ce tehnicianul lui Metaloglobus a retrogradat.

„Un șoc pe final, cum am trăit și în alte meciuri. Dezamăgirea e mare. Presiunea rezultatelor își spune cuvântul, am făcut pasul în spate. Până la urmă, am plecat cu un punct. Nu e mulțumitor. Oricum, trebuia să câștigăm cu Hermannstadt etapa viitoare. A devenit un meci crucial.

Sper să ne revenim din punct de vedere mental și o luăm de la capăt. E amărăciune mare când primim un asemenea gol, dar la fotbal lucrurile se pot întoarce în favoarea ta dacă muncești, dacă ești încrezător și dacă ai spirit de sacrificiu.

Până lunea viitoare, nu ne rămâne decât să ne lingem rănile, să ridicăm privirea din pământ, să lucrăm la mental și să facem tot ce ne stă în putință pentru a câștiga cu Hermannstadt.

Nu am vorbit după meci cu Florin Bratu. Îmi pare rău pentru el, dar nu sunt fericit nici pentru mine. Ca să sintetizăm această discuție, lucrul cel mai important rămâne meciul cu Hermannstadt de săptămâna viitoare”, a spus Claudiu Niculescu.

Metaloglobus, prima retrogradată din Superliga

Abbey (82') a marcat golul egalizator pentru formația bucureșteană, dar nu a fost de ajuns pentru ca echipa de pe ultimul loc să mai aibă șanse la salvarea de la retrogradare. De cealaltă parte, Ponde (27') a deschis scorul.

Metaloglobus avea nevoie de o victorie în această partidă pentru a mai spera la un loc de baraj, dar în acest moment se se află pe ultima poziție cu 11 puncte.

FC Hermannstadt și Unirea Slobozia se situează imediat deasupra echipei bucureștene, cu câte 20 de punte.

Metaloglobus a retrogradat direct pentru că maximul de puncte pe care îl mai poate face în ultimele trei etape este de 20 de puncte, dar sibienii și ialomițenii au meci direct în următoare etapă, și măcar una dintre ele va obține puncte, astfel că matematic nu mai există șanse pentru echipa promovată în stagiunea trecută în Superliga.