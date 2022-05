Omul-trofeu! Ciprian Deac a intrat în istoria fotbalului românesc! Cum arată topul jucătorilor cu cele mai multe titluri în Liga 1

Este al șaptelea din CV-ul internaționalului român, toate cucerite cu CFR Cluj. Deac intră, astfel, într-o galerie selectă a personalităților marcante din istoria fotbalului românesc.

Topul jucătorilor cu cele mai multe titluri în România este condus de Marius Lăcătuș, care este de zece ori campion cu Steaua. Deac împarte, de astăzi, treapta a doua cu Mircea Lucescu, Dumitru Stângaciu, Tudorel Stoica sau Adrian Bumbescu.

Ciprian Deac a intrat în istoria fotbalului românesc!

Pe lângă Deac, și alți jucători ai CFR-ului intră în istorie după titlul câștigat în acest an. Mario Camora și Alex Chipciu au câte șase medalii de campion.

”Este o bucurie foarte mare, este ca și primul campionat pe care l-am câștigat. Nu pot să descriu în cuvinte, sunt așa de fericit. Mă bucur că munca noastră de un an de zile s-a văzut în această seară. Eu cred că această echipă a demonstrat că știe să joace meciurile decisive.

Sincer, și oamenii care ne sunt aproape au avut semne de întrebare referitor la această echipă. Am avut foarte multe ședințe, eram sigur că vom câștiga. Eu cred că am meritat, am fost echipa cea mai bună, am condus tot campionatul, am făcut record de puncte. Cred că a fost un sezon aproape perfect, ca să nu spun perfect”, a spus Ciprian Deac, la Prima Sport.

CFR Cluj, din nou campioană în României!

CFR Cluj a câştigat al cincilea său titlu consecutiv de campioană a României la fotbal, duminică seara, după ce a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-1 (1-0), pe teren propriu, într-un meci din etapa a 9-a, penultima, a fazei play-off a Ligii 1.

CFR Cluj şi-a trecut astfel în palmares al optulea titlu de campioană, după cele din 2008, 2010, 2012, 2018, 2019, 2020 şi 2021.