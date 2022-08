Cine e Vadim Rață, jucătorul transferat de Gigi Becali: fan FCSB, a fost înjurat de fanii vicecampioanei și a marcat contra Franței

Pentru transferul lui Rață, Gigi Becali ar fi plătit 300.000 de euro, iar moldoveanul poate reprezenta o soluție excelentă la mijlocul terenului, mai ales că poate evolua în mai multe poziții și a arătat la formația ilfoveană că apare excelent și la finalizare.

Vadim Rață, fotbalistul transferat de Gigi Becali, ținea cu FCSB în copilărie

Vadim Rață mai avea un singur an de contract cu FC Voluntari, iar în luna aprilie, într-un interviu pentru PRO TV, recunoște că și-ar dori să facă pasul la una dintre echipele de top ale României. De asemenea, moldoveanul povestea că ținea cu FCSB și Manchester United în copilărie, iar idolul său era David Beckham.

"Am cifre bune, am meciuri bune, sunt un jucător care poate să joace mai multe poziții. E ceva important pentru un fotbalist. O să vedem ce va fi de la vară, mai am un an de contract cu cei de la Voluntari. Ca orice fotbalist vreau și eu o creștere în carieră mea, pentru că e foarte scurtă cariera. De ce nu? Sunt echipe foarte bune FCSB, CFR, Craiova. Au buget, condiții, infrastructură, tot ce ai nevoie ca să ai performanțe mai departe.

Părinții mei nu simpatizau cu echipe din Moldova, dar din România țineau cu Steaua, nu știu cum să o numesc acum. O susțineam pe Steaua pentru că făcea meciurile alea foarte frumoase în Europa League cu Middlesbrough, cu Valencia, cu toți.

Din afară țineam cu Manchester United pentru David Beckham. Tatălui meu i-a plăcut de el pentru toate execuțiile lui. De la el aveam un poster mare pe perete acasă și când a ratat pentru Anglia un penalty, nu mai țin minte în ce an, s-a enervat tata și l-a smuls de pe perete", spunea Vadim Rață, pentru PRO TV.

Vadim Rață, deranjat că a fost înjurat după ce FC Voluntari a încurcat FCSB

Deși în copilărie ținea cu FCSB, Vadim Rață a avut o experiență neplăcută la finala Cupei României, contra lui Sepsi (1-2), când el și colegii săi au fost apostrofați deoarece, cu doar cinci zile înainte, au încurcat FCSB în campionat (2-2), iar vicecampioana României a ratat șansa de a evolua cu titlul pe masă împotriva lui CFR Cluj, în ultima etapă.

"Suntem supărați, dar asta este. Ce să vă zic... la ce se așteaptă toată lumea. Toată lumea ne-a dorit să pierdem că le-am luat punctele celor de la FCSB. Mă uitam și în tribună, toată lumea ne înjura. Ce, dacă am luat punctele de la FCSB trebuie să ne urască toată lumea acum?

Până la urmă le mulțumesc oamenilor din tribună care ne-au susținut. Aste e cel mai important", spunea Vadim Rață, în mai.

Vadim Rață a marcat contra campioanei mondiale Franța

La naționala Republicii Moldova, Rață are 28 de meciuri și un gol. Unica reușită a venit contra Franței, pe Stade de France, în noiembrie 2019, la un meci din preliminariile EURO 2020, pierdut de echipa sa, scor 1-2.

La partida cu Franța, Rață era titular și reușea să deschidă scorul în minutul 9. Mijlocașul legitimat la Chindia Târgoviște în acel moment a profitat de o eroare a lui Clement Lenglet, a preluat și l-a învins pe Mandanda cu un șut de la aproximativ 11 metri.

Totuși, partida s-a încheiat cu victoria Franței. Campioana mondială a întors scorul grație reușitelor lui Varane și Giroud, impunându-se cu 2-1.

Cine este Vadim Rață, fotbalistul transferat de FCSB

Vadim Rață a sosit în fotbalul românesc în februarie 2019, când a fost transferat de Chindia Târgoviște. În vara anului trecut, moldoveanul a făcut pasul la FC Voluntari.

Anterior, mijlocașul a evoluat doar în țara natală, la formații precum Sheriff Tiraspol, Zaria Bălți, CSF Speranța Nisporeni sau Milsami Orhei.

La naționala Republicii Moldova, Rață are 28 de meciuri și un gol. Unica reușită a venit contra Franței, pe Stade de France, în noiembrie 2019, la un meci din preliminariile EURO 2020, pierdut de echipa sa, scor 1-2.