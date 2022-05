„Ne-au dorit să pierdem pentru că am încurcat FCSB! Ne-a înjurat toată tribuna!” Discurs dur, după ce FC Voluntari a pierdut Cupa României 

Sepsi OSK și FC Voluntari s-au întâlnit în finala Cupei României, pe stadionul Giulești. Diferența a făcut-o Marius Ștefănescu (23 ani), care a reușit o dublă pentru gruparea din Sfântu Gheorghe și a mai fost autorul a încă două ocazii mari de a marca.

De cealaltă parte, jucătorul de la care se așteptau mai multe era Vadim Rață (29 ani). Însă mijlocașul central a avut o evoluție discretă, iar la final a precizat că ilfovenii au avut parte de o atmosferă ostilă din cauza faptului că au încurcat FCSB-ul în penultima etapă, 2-2.

Vadim Rață: „Ce, dacă am luat punctele de la FCSB trebuie să ne urască toată lumea?”

„Am fost cam moi în prima repriză, în a doua repriză ne-am revenit. Am vorbit cu băieții la pauză că vom avea ocazii, am avut două. Suntem supărați, dar este. Ce să vă zic... la ce se așteaptă toată lumea. Toată lumea ne-a dorit să pierdem că le-am luat punctele celor de la FCSB. Mă uitam și în tribună, toată lumea ne înjura. Ce, dacă am luat punctele de la FCSB trebuie să ne urască toată lumea acum?

Până la urmă le mulțumesc oamenilor din tribună care ne-au susținut. Aste e cel mai important”, a declarat Vadim Rață la finalul meciului.