Omul care gestionează insolvența ”roș-albilor” a fost luat ”în colimnator” de Ciprian Marica, după ce acesta s-a declarat deranjat de faptul că jucătorii au participat la dineul organizat de Nicolae Badea.

Fostul internațional spune că oficialul dinamovist nu ar trebui să-și depășească atribuțiile. Zăvăleanu s-a mai ocupat și de insolvențele cluburilor Gaz Metan și CFR Cluj.

„Cine e, mă, și Zăvăleanu ăsta? Ce treabă are el? OK, și are și habar de fotbal acum? Știe cu ce se mănâncă? Iartă-mă, tu ești acolo pe cifre. Domnul Badea știm foarte bine cât a ajutat clubul ăsta, Dinamo.

N-are voie să dea o masă că are o problemă administratorul judiciar? Despre ce vorbim? Mi se pare că își depășește atribuțiile domnul Zăvăleanu, cu tot dragul. Înțeleg că încearcă să ajute și el clubul. Domnul Badea are intenții bune, dânsul știe foarte bine despre ce vorbesc”, a spus Ciprian Marica, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la PRO Arena.

Răzvan Zăvăleanu: ”Nu era momentul pentru petreceri”

„Nu am fost invitat la dineu și nici nu aș fi vrut. Nu cred că e momentul de petreceri, ne aflăm în pregătirea unui baraj. Domnul Badea nu mai sponsorizează Dinamo. A fost un contract de sponsorizare, desfășurat înainte de procedura de insolvență, dar atât. Nu am informații certe, dar cred că nici jucătorii nu au mai primit bani de salarii de la Badea.

Oricine e binevenit să vină cu bani la Dinamo. Îi aștept pe toți, dar, din păcate, acest lucru nu se întâmplă. Aș vrea ca forțele dinamoviste să se coaguleze în jurul echipei și s-o sprijine într-un moment greu, dar pare că fiecare e pe drumul lui”, a spus Zăvăleanu, potrivit GSP.ro.