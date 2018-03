Hagi a vandut astazi un titular! Jucatorul care o lasa pe Viitorul pentru un transfer la mica distanta de Coreea lui Kim Jong Un

Viitorul se desparte de unul dintre cei mai importanti jucatori ai sai.

Aurelian Chitu s-a inteles cu Daejon, formatie de liga a 2-a din Coreea de Sud, anunta cotidianul Gazeta Sporturilor. Atacantul in varsta de 27 de ani a semnat pentru 2 sezoane.

De-a lungul carierei, Chitu a mai jucat pe la Valenciennes, PAS Giannina si Astra, si a revenit la Viitorul in iulie 2015. In acest sezon, atacantul a marcat 5 goluri in 25 de meciuri in Liga 1.

E a doua oara cand Hagi il vinde pe Chitu. Atacantul a mai fost vandut si in iulie 2013 la Valenciennes, pentru 700 000 de euro, iar dupa a plecat gratis de la echipa franceza vara urmatoare.

Potrivit transfermarket, lotul lui Daejon este evaluat la 5.5 milioane de euro. Pentru sud-coreeni evolueaza si fostul atacant al Politehnicii Timisoara, Pedro Henrique.