Alex Pop, fost jucător al ardelenilor, a înscris în minutul 90 golul care a dus toate punctele în Ștefan cel Mare.

La final, căpitanul „șepcilor roșii”, Alexandru Chipciu, a avut un discurs dur, dar sincer. Mijlocașul a recunoscut că stilul de joc al echipei îl doare mai mult decât înfrângerea în sine.

Chipciu, sincer după eșecul cu Dinamo: „Să bubui mingea și să jucăm urât mă doare mai mult decât înfrângerea”

Chipciu a făcut o analiză a partidei și a explicat că problemele defensive și lipsa de continuitate au tras echipa în jos în acest start de sezon.

„Mă deranjează mai mult stilul de joc decât rezultatul. Nu e stilul nostru. Am crezut la un moment dat că putem mai mult, dar n-am avut ocazii. Fotbalul ne-a răsplătit anul trecut când ne mulțumeam cu puțin, dar acum primim goluri în ultimele minute. Îmi pare rău. Să bubui mingea și să jucăm urât mă doare mai mult decât înfrângerea.

Am arătat joc bun în meciuri cu Craiova, Petrolul, Sibiu, dar nu e stilul care ne-a definit anul trecut. E greu, s-au schimbat mulți jucători, n-am avut niciodată aceeași linie de fund 90 de minute. Lipsa de personalitate mă dezarmează. Asta e concluzia după acest meci.

Europa a fost peste nivelul nostru. Chiar dacă lumea credea că jucăm cu armeni, am întâlnit portughezi. Jucătorii lor sunt mai bine plătiți decât cei de la Universitatea Cluj. Ăsta a fost nivelul european, clar peste al nostru. În campionat, cred că suntem de primele șase locuri, dar cu atâtea schimbări e greu. Până prinzi primul 11, durează.

Nici azi n-am avut agresivitate, alt spirit, altă energie. Azi a fost unul dintre cele mai slabe meciuri din acest an. Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua, trebuie să accepți că lucrurile nu arată bine. Nu e nimic pierdut, dar nu găsim cheia pentru un fotbal mai bun.

N-am avut timp, am jucat din trei în trei zile, plus ghinion teribil cu fundașii centrali. Linia de fund era baza noastră, foarte puternică. Dacă baza nu e solidă, nici cei din față nu pot fi. Asta e fotbalul.

Chiar dacă n-a fost un meci grozav, sentimentul meu e că n-a fost ce trebuie. Asta doare mai mult decât înfrângerea de azi”, a spus Chipciu după meci.

„U” rămâne cu 9 puncte după acest eșec, pe locul 8, în timp ce Dinamo a urcat până pe poziția a 5-a, cu 12 puncte.

