După opt ani, Nasser Al-Khelaïfi a fost achitat definitiv. Într-un proces început în 2017, preşedintele Paris Saint-Germain şi al beIN Media era acuzat de „instigare la gestionare neloială agravată” în legătură cu drepturile media pentru CM de fotbal din 2026 şi 2030 pentru regiunea Orientului Mijlociu şi Africa de Nord (MENA).

Cazul îl implica şi pe fostul secretar general al FIFA, francezul Jérôme Valcke. Acesta era, de asemenea, urmărit penal, împreună cu omul de afaceri grec Konstantinos Kenteris (cunoscut şi sub numele de Dinos Deris), în legătură cu atribuirea drepturilor TV în Italia şi Grecia, tot pentru ediţiile din 2026 şi 2030 ale Cupei Mondiale.

„NAK” fusese deja achitat în primă instanţă (30 octombrie 2020) şi în apel (24 iunie 2022). Curtea Supremă a confirmat în totalitate decizia curţii de apel vineri, într-un verdict comunicat la prânz. Al-Khelaifi a fost achitat definitiv. În schimb, Valcke, care fusese condamnat în apel la 11 luni de închisoare cu suspendare, şi Deris, care fusese achitat în primă instanţă, au condamnările confirmate.

„Condamnările fostului secretar general al FIFA şi unei alte persoane pentru corupţie privată pasivă, respectiv activă, sunt conforme cu dreptul federal. Acelaşi lucru este valabil şi pentru condamnarea fostului secretar general pentru fals în documente, precum şi pentru achitarea celor trei acuzaţi în legătură cu infracţiunea de gestionare neloială agravată”, se arată într-un comunicat. În cele din urmă, curtea de apel va pronunţa „o nouă decizie privind consecinţele financiare ale condamnărilor”.

„Hotărârea Tribunalului Federal confirmă în mod definitiv achitarea totală şi fără rezerve a clientului nostru, Nasser Al-Khelaïfi. Pentru a treia şi ultima oară, nu s-a constatat nicio infracţiune: este o reabilitare completă”, au precizat Marc Bonnant, Grégoire Mangeat şi Fanny Margairaz, avocaţii elveţieni care îl reprezintă pe Nasser Al-Khelaïfi din 2017. „Este mai ales sfârşitul a peste opt ani de proceduri şi acuzaţii nefondate care au cauzat o atingere gravă şi nejustificată reputaţiei clientului nostru. Încă de la început, am denunţat o vânătoare de trofee condusă de Parchetul Federal. Astăzi, vânătoarea a luat sfârşit. Achitarea clientului nostru, confirmată acum de Tribunalul Federal, este totală, clară, fără echivoc şi definitivă. Ne bucurăm de acest succes pentru clientul nostru. Dar, mai presus de toate, suntem fericiţi că el poate acum să-şi continue angajamentul neclintit pentru sport şi viaţa sportivă, în linişte, serenitate şi în condiţiile demne pe care le merită”.

