CHINDIA - DINAMO 3-2 | Dusan Uhrin Jr, socat de debutul pe banca lui Dinamo: "Trebuie sa schimbam ceea ce se intampla in vestiar!"

Dinamo a pierdut al 5-lea meci din primele 6 etape si este pe ultimul loc din Liga 1.

Dusan Uhrin Jr a pierdut primul meci pe banca lui Dinamo, 2-3 in fata celor de la Chindia. Evolutia din prima repriza a fost una extrem de slaba pentru "caini", lucru acuzat si de antrenorul ceh.

"Am jucat rau in prima repriza, nu stiu ce a asteptat echipa. In repriza secunda am jucat mai bine, dar per total n-am avut o evolutie buna. N-am marcat nici cat timp am fost in superioritate. Poate n-am avut nici noroc, dar trebuie sa mergem inainte.



In primul rand, trebuie sa schimbam atmosfera, trebuie sa schimbam ceea ce se intampla in vestiar. Trebuie sa schimbam in defensiva pentru ca luam foarte multe goluri, trebuie sa rezolvam aceasta problema. Cred ca jucatorii vor incepe sa aiba mai multa incredere in perioada urmatoare.



Trebuie sa ne gandim cum sa jucam bine din primul minut, nu doar din repriza secunda. Poate ca jucatorii nostri tineri au fost putini tematori" a spus Dusan Uhrin Jr la Look Sport.