CHINDIA - DINAMO 0-0 LIVE | Ratare uriasa a gazdelor in minutul 2! Dusan Uhrin, aproape de un prim soc la debut

Comentam impreuna partida CHINDIA - DINAMO pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

CHINDIA 0-0 DINAMO



Min 2. Ocazie uriasa pentru gazde la o centrare in fata portii, Florea trimite cu capul milimetric pe langa poarta

A inceput partida!

Iata echipele de start:

Chindia Targoviste:

Aioani - Martac, Benga, Leca, Dinu, Negut, Bic, Mihai, Serban, Florea, Cherchez

Dinamo:

Piscitelli - Ciubotariu, Klimavicius, Grigore, Sin, De Moura, Rauta, Sorescu, Mihaiu, Bru, Montini

Dinamo incepe o noua era in etapa a 6-a din Liga 1 condusa de Dusan Uhrin Jr. Fostul antrenor de la CFR Cluj si Poli Timisoara a fost adus dupa startul dezastruos pentru "caini". 4 infrangeri in primele 5 etape are Dinamo, reusind sa castige doar in partida cu Clinceni din etapa a 4-a. Dinamo e pe locul 13 in clasament

Chemat inapoi de Dinamo de la Chindia, doar ca sa fie vandut

Situatie incredibila pentru Mihai Neicutescu: imprumutul la Targoviste i-a fost anulat. Neicutescu nu va apuca, insa, sa joace pentru 'caini'. Conform Fanatik, alb-rosiii urmeaza sa-l vanda la nou-promovata din Polonia LKS Lods in schimbul a 120 000 de euro. 10% din suma va ajunge la Chindia.

Rechemat saptamana trecuta din imprumutul la Targoviste, Neicutescu nu a jucat cu Poli Iasi. Nu va fi in lot nici la meciul cu Chindia, de azi. Dinamo nu il foloseste pentru a-l putea vinde in Polonia. Regulamentele internationale nu permit ca un fotbalist sa joace la mai mult de doua echipe intr-un sezon, iar Neicutescu a facut-o deja in acest campionat pentru Chindia.

Dinamovistii sunt neplatiti de doua luni, astfel ca transferul lui Neicutescu ar rezolva in mare parte problema financiara de moment in Stefan cel Mare.