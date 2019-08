Cifre dezastruoase pentru Dinamo, fata de startul sezonului trecut, considerat cel mai slab din istoria clubului

Vezi cum s-a descurcat Dinamo in perioada Neagoe/Moga, fata de startul sezonului trecut in Liga 1, cand Bratu a stat pe banca.

Dupa ce a pornit mediocru in startul sezonului trecut, cu victorii contra Volutariului si Viitorului, remiza cu FCSB si infrangeri cu Gaz Metan si CFR Cluj, pentru echipa antrenata atunci de Florin Bratu (ulterior, de Claudiu Niculescu si Mircea Rednic) a urmat o serie neagra, cu 4 infrangeri (Craiova, Astra, Poli Iasi si Botosani), 3 remize (Sepsi, Calarasi si Chiajna) si doar 1 victorie (Hermannstadt) pana la finalul turului sezonului regulat, inceputul slab compromitand obtinerea unui loc in play-off.

La finalul campionatului, Dinamo s-a clasat pe locul 9, adica cea mai slaba clasare in Liga 1/Divizia A din istoria clubului. In sezonul actual, dupa 5 etape, lucrurile stau mult mai rau, cu echipa aflandu-se pe locul 13, penultimul, care duce direct in Liga 2. Dinamo si-a schimbat din nou antrenorul si l-a numit pe Dusan Uhrin, urmand sa mai joace, pana la finalul turului sezonului regulat, cu Chindia (d), Hermannstadt (a), Sepsi (d), Botosani (a), Astra (d), Voluntari (a), FCSB (d) si Medias (a).



Dinamo in primele 5 meciuri din sezonul 2018-2019, antrenor Florin Bratu: 2-1 Voluntari (acasa), 3-3 FCSB (deplasare), 2-3 Gaz Metan Medias (deplasare), 1-0 Viitorul (acasa), 1-3 CFR Cluj (deplasare)

Total: 5 meciuri / 2 victorii, 1 egal, 2 infrangeri / 7 puncte / locul 6 / golaveraj 9-10, -1

Dinamo in primele 5 meciuri din sezonul 2019-2020, antrenori Eugen Neagoe (2 meciuri) si Sebastian Moga (3 meciuri): 0-5 Viitorul (deplasare), 0-2 CS „U” Craiova (acasa), 0-1 (CFR Cluj (deplasare), 4-2 Academica Clinceni (acasa), 0-2 Poli Iasi (deplasare)

Total: 5 meciuri / 1 victorie, 4 infrangeri / 3 puncte / locul 13 / golaveraj 4-12, -8