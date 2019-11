CHINDIA - CRAIOVA 1-1 | "E indadmisibil asa ceva!" Victor Piturca isi face praf jucatorii dupa remiza cu Chindia! Ce spune despre meci: "Aveam asteptari mai mari!"

Toate fazele meciului sunt aici.

Craiova a obtinut doar o remiza in partida cu Chindia din aceasta seara. Oltenii au jucat din minutul 28 cu un om in plus, dupa ce Ivancic l-a facut KO pe Balasa dupa o intrare urata. In minutul 61 Bic a deschis scorul pentru Chindia, iar in minutul 64, Cicaldau a egalat dintr-o lovitura libera din afara careului. La finalul partidei, Victor Piturca a vorbit despre meci si spune ca este indamisibil sa nu marchezi cu un om in plus atata timp.

"Explicatia e cea care a fpost in teren, in momentul in care nu reusesti sa marchezi cu un om in plus, nu ai ce sa faci. Eu zic sa ne multumim cu acest meci nul pentru ca puteam sa si pierdem acest meci. Sunt suparat, este inadmisibil sa joci cu un om in plus si sa nu iti creezi ocazii clare de a inscrie.

Nu este nicio presiune, eu nu vad din punctul meu de vedere nicio presiune. Nu am reusit sa ne concentram si sa jucam cum am facut-o cu Dinamo. Antrenamente se fac tot timpul, din aceestea de finalizare, daca nu te concentrezi poti sa ratezi foarte usor. Aveam asteptari mult mai mari de la jucatorii mei si vad ca psihic nu stam foarte bine, pentru ca daca nu te concentrezi inseamna ca nici psihic nu stai bine", a declarat Piturca la finalul partidei.